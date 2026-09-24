Бюджетный смартфон OnePlus N6 Lite 4G оснащен аккумулятором на 7000 мАч

Компания OnePlus выпустила в Индии недорогой смартфон под названием N6 Lite 4G. За счет скошенных граней и характерного блока камер аппарат визуально напоминает iPhone.

OnePlus N6 Lite 4G оборудован 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1570×720 пикселей, частотой обновления до 120 Hz и максимальной яркостью 900 нит. Обеспечивается охват 86% цветового пространства P3. Поддерживается Aqua Touch — технология управления экраном мокрыми или жирными руками.

За производительность смартфона отвечает 12-нм процессор Unisoc T7250, работающий в связке с 4 Gb оперативной памяти LPDDR4X (до 8 Gb виртуальной ОЗУ) и накопителем UFS 2.2 на 64 Gb. Возможна установка карт microSD емкостью до 2 Tb. Камера совсем простая, основная включает всего один 13 Мп датчик (OmniVision OV13B, 1/3,06″, 1,12 мкм, f/2,2, автофокус), фронтальная имеет разрешение 5 Мп (1/5″, f/2,2). В приложении камеры доступны AI Clear Face для улучшения лиц на групповых фотографиях и AI Eraser для удаления объектов. Также предусмотрена интеграция Google Gemini.

OnePlus N6 Lite 4G получил аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. По заявлению производителя, смартфон способен проработать до 3 дней без подзарядки, до 26,8 часа воспроизводить видео и до 29,9 часа работать с навигацией Google Maps. Поддерживается проводная зарядка мощностью 15 Вт и реверсивная проводная зарядка на 5 Вт.

Также смартфон поддерживает сети 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, есть два слота nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников, динамик с поддержкой технологии OReality Audio и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64 и прошел сертификацию MIL-STD-810H. Габариты составляют 166,48 × 78,23 × 8,95 мм, вес –215 гр. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OxygenOS 16.

OnePlus N6 Lite 4G уже поступил в продажу на рынке Индии в черной и зеленой расцветках по цене $205. О выпуске смартфона на других рынках пока не сообщалось.