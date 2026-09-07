Huawei раскрыла полные характеристики и цены Pura X View — смартфона с широкоформатным дисплеем

В середине августа Huawei показала смартфон Pura X View в новом форм-факторе – с широкоформатным дисплеем в классическом корпусе. Главной особенностью устройства стал 6,39-дюймовый экран с разрешением 2232×1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Такие пропорции, по словам компании, делают выполнение многих задач на смартфоне удобнее. Большинство современных смартфонов обычно вытянуты до 19,5:9 или 20:9.

На презентации были раскрыты не все характеристики аппарата, спецификации процессора и камеры были не указаны, но были известны конфигурации памяти: 12/256 Gb, 12/512 Gb и 12 Gb/1 Tb. Мощность проводной и беспроводной зарядки также не сообщалась. Сейчас компания дополнила характеристики смартфона и объявила цены.

Huawei Pura X View получило флагманский 5-нм процессор Kirin 9030S и основную камеру на четыре модуля. В нее входит главный датчик на 200 Мп (Omnivision 1/1.28″, RYYB, f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп размером (1/3,5″, угол обзора 112°, поддержка макросъемки), перископный модуль на 50 Мп (1/2.5″, оптический зум 3.7x) и мультиспектральный сенсор Red Maple на 2 Мп для точной цветопередачи.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядки на 50 Вт. Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Вес составляет 201 гр. Работает устройство под управлением операционной системы HarmonyOS 7.

Цены на смартфон составляют около $894, $1043, $1266 за версии на 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb соответственно. В Китае Huawei Pura X View поступит в продажу 9 сентября.