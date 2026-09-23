Состоялась презентация флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

Компания Xiaomi представила в Китае флагманские смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max. Аппараты получили новейшие 2-нм процессоры от Qualcomm. Базовая модель Xiaomi 18 будет представлена позже. Основные различия между устройствами состоят в моделях процессоров, емкости аккумуляторов и габаритах. Корпус смартфонов получил металлическую рамку с плавно скругленными гранями.

Xiaomi 18 Pro оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2436 х 1120 пикселей, а у Pro Max — экран диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2624 х 1208 пикселей. Остальные параметры одинаковые. Используется плоская 12-битная LTPO AMOLED-панель (TCL M11) с полноценной RGB-структурой субпикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Рамки дисплея уменьшились до рекордных 0,99 мм. Поддерживаются DC Dimming, HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Для Pro Max также заявлен охват цветового пространства BT.2020.

Обе модели получили аппаратную систему Smart Privacy Screen, активировав которую, пользователь может защитить содержимое своего экрана от взглядов посторонних людей. Система ограничивает углы обзора, причем защиту необязательно включать для всего экрана. Режим можно назначить отдельному приложению: тогда он распространяется на его уведомления, всплывающие окна и область приложения в режиме разделенного экрана, не затрагивая остальной интерфейс. Это отличает решение Xiaomi от аналогичной функции Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra.

Как и предыдущее поколение, Xiaomi 18 Pro и Pro Max оснащены дополнительными AMOLED-дисплеями на задней панели, рядом с камерами. Характеристики 2,7-дюймового LTPO AMOLED-экрана не изменились: разрешение 912 х 596 пикселей, частота обновления 1-120 Hz, частота сенсорного слоя 120 Hz, пиковая яркость 4000 нит, поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. На экране можно выводить уведомления, виджеты, информацию из приложений, элементы управления и мини-игры. Xiaomi заявляет поддержку более 100 карточек приложений. С помощью ИИ можно создавать собственные обои и простые персонализированные карточки. Дополнительный дисплей также служит видоискателем при съемке на основную камеру.

За производительность Xiaomi 18 Pro отвечает 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Pro Max получил новейший более производительный чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (до 5 GHz), также изготовленный по 2-нм техпроцессу. В старшей модели используется более продвинутая система охлаждения — добавлена кольцевая испарительная камера. Компания утверждает, что смартфон способен сохранять максимальную частоту кадров в требовательных играх в течение часа. Предусмотрена оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1.

Оба смартфона получили улучшенный одинаковый набор камер, который традиционно настроен с участием компании Leica. В основную камеру входит главный сенсор на 200 Мп (SmartSens SCC80XS, 1/1.28″, f/1.67, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.4, угол захвата 102 гр., ЭФР 17 мм, автофокус от 5 см, EIS) и перископный объектив на 200 Мп (Samsung HP5, 1/1.56″, f/2.4, оптический зум 3.2x, макро от 12 см, OIS). Возможна запись видео 8К@30fps. Основная камера смартфонов получила поддержку технологии LOFIC. Она расширяет динамический диапазон на уровне сенсора: при контрастном освещении смартфон должен лучше снимать яркое небо, витрины и светлые участки кадра. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп (запись видео 4К@60/30fps).

В приложении камеры появилась ИИ-функция Legendary Moment. Она сохраняет исходные данные с сенсора и сочетает обработку непосредственно на смартфоне с облачными алгоритмами. Доступны три стилизации под классические камеры. ИИ помогает и непосредственно при съемке: определяет местоположение и предлагает популярные точки, анализирует композицию, подбирает подходящие фильтры и даже дает человеку рекомендации по позированию.

За автономность отвечают кремний-углеродные аккумуляторы: емкость в Xiaomi 18 Pro составляет 7000 мАч, а у Xiaomi 18 Pro Max она увеличена до 8500 мАч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 50 Вт. В оснащение моделей также входит 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и защита IP66/IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в экран. В Xiaomi 18 Pro установлен линейный вибромотор (7514), Xiaomi 18 Pro Max получил более крупный вибромотор (0916C). На корпусе предусмотрена настраиваемая кнопка для ИИ-функций ИИ. Ее также можно использовать как обычную клавишу быстрого запуска. Работают смартфоны на Android 17 (HyperOS 4).

Цветовая палитра включает белый, черный и розовый варианты с крышкой из стеклопластика, тогда как синий и красный – стеклянные. Помимо четырех стандартных цветов Xiaomi выпустила красную лимитированную версию с полупрозрачной задней панелью. Габариты и вес младшей модели: 151,8 x 72 x 8,46/8,56 мм (пластик/стекло), 203/208 гр. Старшей: 163,39 x 77,7 x 8,39/8,47 мм (пластик/стекло), 235/240 гр.

Цены на Xiaomi 18 Pro: 12/256 Gb — $895, 12/512 Gb — $1045, 16/512 Gb — $1195, 16 Gb/ 1Tb — $1343, 16 Gb/ 1Tb (лимитированная версия) — $1492. Цены на Xiaomi 18 Pro Max: 12/256 Gb — $1045, 12/512 Gb — $1195, 16/512 Gb — $1343, 16 Gb/ 1Tb — $1492, 16 Gb/ 1Tb (лимитированная версия) — $1642. Продажи в Китае уже стартовали. Компания уже подтвердила, что глобальный релиз смартфонов состоится в ближайшее время.