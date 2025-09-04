Huawei представил Mate XTs — второе поколение смартфона, складывающийся втрое

Компания Huawei представила в Китае Mate XTs — второе поколение смартфона, складывающийся втрое. Напомним, первый в мире серийный аппарат в таком форм-факторе, был выпущен производителем в сентябре прошлого года. Апгрейд получился минорным: дизайн остался прежним, добавили две новые расцветки корпуса, немного улучшили камеру и обновили железо.

Дисплей остался без изменений, но обзавелся поддержкой фирменного стилуса M-Pen 3. С его помощью можно рисовать, вводить рукописный текст, удобнее обращаться с таблицами, кроме того, кнопками на стилусе можно удобно листать короткие видео.

В разложенном состоянии Mate XTs представляет собой планшет диагональю 10,2 дюйма. Его также можно использовать как смартфон с экраном диагональю 6,4 дюйма или небольшой планшет на 7,9 дюйма. Система HarmonyOS оптимизирована под каждый формат. Панель выполнена по технологии LTPO OLED и работает на частотах от 1 до 90 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, а частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. В «тройном» режиме экран имеет разрешение 2232 x 3184 пикселей, в «двойном» режиме — 2232 x 2048 пикселей, в стандартном — 2232 x 1008 пикселей.

Huawei заявляет об увеличении прочности внешнего шарнира на 23% и увеличении прочности внутреннего шарнира на 16%. В сравнении с моделью первого поколения экран стал на 30% более прочным. В смартфоне используется сталь аэрокосмического класса, обеспечивающая максимальную прочность и сопротивление растяжению. Сверхточная сборка шарнира обеспечивает точность внутреннего и внешнего складывания в 0,1°.

Смартфон построен на базе 7-нм процессора Huawei Kirin 9020, обещают рост производительности на 36% по сравнению с прошлым поколением. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

В основной камере широкоугольный объектив теперь имеет разрешение 40 Мп (f/2.2, автофокус, макро от 2,5 см), остальные два модуля остались без изменения. Это главный датчик на 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, OIS) и перископ на 12 Мп (f/3.4, оптический зум 5.5x, цифровой зум 50х, фокусное расстояние 125 мм, OIS). Разрешение фронтальной камеры также не изменилось — 8 Мп (f/2.4). Все камеры могут снимать видео 4К@60 fps.

Аккумулятор емкостью 5600 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт, также есть поддержка реверсивной зарядки на 7,5 Вт. Заявлена поддержка спутниковой связи, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, две nanoSIM, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Габариты и вес (298 гр.) не изменились:

Сложенный втрое: 73,5 x 156,7 x 12.8 мм;

Сложенный вдвое: 143,0 x 156,7 x 7,45 мм;

Разложенный: 219,0 x 156,7 x 4,75 мм.

К смартфону предлагается дополнительно беспроводная клавиатура. Стилус можно купить как отдельно, так и в составе расширенного набора со смартфоном на 16 Gb/1 Tb. Помимо красной и черной расцветки теперь доступны белая и фиолетовая. Все четыре имеют золотые акценты.

Цена на Huawei Mate XTs стартует с $2520, это немного дешевле, чем базовая версия первого поколения. Предзаказ уже открыт, а продажи в Китае стартуют с 12 сентября.