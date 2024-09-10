Представлен Huawei Mate XT Ultimate Design – первый в мире смартфон, складывающийся втрое

Компания Huawei Technologies сегодня представила складной смартфон под названием Huawei Mate XT Ultimate Design. Это первый в мире серийный аппарат, складывающийся втрое. Отмечается, что на разработку «инновационного и эпохального продукта» у компании ушли пять лет и большая сумма инвестиций.

Huawei Mate XT Ultimate Design в разложенном состоянии представляет собой планшет диагональю 10,2 дюйма. По задумке компании, такой экран лучше подходит для просмотра видеороликов с типовым соотношением сторон 16:9, чем классические Fold-модели.

Его также можно использовать как смартфон с экраном диагональю 6,4 дюйма или небольшой планшет на 7,9 дюйма. Система HarmonyOS оптимизирована под каждый формат. Сама панель выполнена по технологии LTPO OLED и работает на частотах от 1 до 90 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, а частота ШИМ — 1440 Hz.

В «тройном» режиме экран имеет разрешение 2232 x 3184 пикселей, в «двойном» режиме — 2232 x 2048 пикселей, в стандартном — 2232 x 1008 пикселей. Экран прикрыт обычным пластиком, а это значит — хрупкость и низкая износостойкость из-за подверженности царапинам даже обычным ногтем.

Вес Huawei Mate XT Ultimate Design составляет 298 гр. Габариты (ширина/длина/толщина):

Сложенный втрое: 73,5 x 156,7 x 12.8 мм;

Сложенный вдвое: 143,0 x 156,7 x 7,45 мм;

Разложенный: 219,0 x 156,7 x 4,75 мм.

Аппаратной платформой смартфона стала SoC Kirin 9010 5G, объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Камеры в смартфоне, расположенные в ромбовидном блоке, весьма неплохие. В тройную основную входят главный датчик 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, OIS), широкоугольный модуль 12 Мп (f/2.2) и перископ 12 Мп (f/3.4, оптический зум 5.5x, цифровой зум 50х, фокусное расстояние 125 мм, OIS). Селфи-камера разрешением 8 Мп (f/2.4). Все камеры могут снимать видео 4К@60 fps.

В смартфоне используется аккумулятор емкостью 5600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, также есть поддержка реверсивной зарядки на 7,5 Вт. Заявлена поддержка спутниковой связи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, nanoSIM, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. К смартфону предлагается беспроводная клавиатура.

Расцветок пока объявлено две — красная и черная. Комплект поставки включает также фирменный чехол-подставку, 66 Вт проводное зарядное устройство, 88 Вт автомобильное, пару кабелей USB-C-USB-C и даже TWS-наушники Huawei FreeBuds 5.

Цены на Huawei Mate XT Ultimate Design: 16/256 Gb — $2820, 16/512 Gb — $3108, 16/1 Tb — $3390. Предзаказ уже открыт, продажи в Китае стартуют с 20 сентября.