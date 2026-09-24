Meta представила VR-гарнитуру Glasses — легче и гораздо дешевле, чем Apple Vision Pro

Компания Meta сделала громкий шаг в индустрии виртуальной и смешанной реальности, представив VR-гарнитуру Glasses. Новинка предлагает концепцию, схожую с премиальной Apple Vision Pro, но в принципиально ином, ультракомпактном формате и по гораздо более доступной цене. Устройство выполнено в виде легких очков и представляет собой технологический гибрид: оно гораздо легче традиционных VR-шлемов, но для полноценной работы требует подключения к внешнему вычислительному модулю. Такое разделение позволило добиться феноменальной эргономики. Сами очки весят всего около 100 гр., а выносной блок добавляет еще 300 гр. Для сравнения, громоздкая гарнитура от Apple давит на голову весом в 750–800 гр., не считая 353-граммового аккумулятора.

Несмотря на миниатюрность, техническое оснащение новинки впечатляет. Очки получили передовые micro-OLED-дисплеи с разрешением 2412х2288 пикселей на глаз, частотой обновления 120 Hz и углом обзора в 70 градусов по горизонтали. Сердцем системы стал мощный процессор Snapdragon Reality Elite XR2 Gen 3. За ориентацию в пространстве и точную передачу окружения отвечают шесть внешних камер. Еще четыре внутренние камеры непрерывно следят за взглядом пользователя и состоянием радужки, обеспечивая интуитивное управление интерфейсом с помощью одних лишь глаз и жестов рук.

Meta позиционирует очки как универсальный инструмент как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Устройство способно разворачивать огромные виртуальные экраны для просмотра кино или превращаться в многомониторное рабочее пространство при подключении к компьютеру. Геймерам на старте предложат более 75 игр с жестовым управлением, поддержку фирменных контроллеров Touch Plus, а также полную обратную совместимость с богатой библиотекой прошлых проектов для Quest.

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Особую ставку разработчики делают на кинематографический контент. Помимо сотен классических 3D-фильмов и эксклюзивного иммерсивного проекта от National Geographic со 180-градусным обзором, Meta внедряет технологию VR Enhanced Cinema. Эта система позволяет спецэффектам буквально выходить за рамки виртуального дисплея, взаимодействуя с реальной комнатой зрителя. Первыми фильмами с поддержкой этой технологии станут «Мстители: Война бесконечности» и четвертый эпизод «Звездных войн».

Главным козырем новинки станет ее коммерческая доступность. Продажи Meta VR Glasses стартуют весной 2027 года по цене $1299, что делает их почти в три раза дешевле главного конкурента от Apple, оцениваемого в $3699.