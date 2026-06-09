watchOS 27 получит обновленный динамический интерфейс и интеграцию с Siri AI

Компания Apple представила на WWDC 2026 операционную систему watchOS 27 для Apple Watch. Часы получили обновленный визуальный стиль Liquid Glass, благодаря чему улучшилась читаемость интерфейса за счет более равномерного преломления эффектов и повышенной контрастности. Главными нововведениями стали обновленный динамический интерфейс, который автоматически подбирает и группирует приложения на главном экране и интеграция с Siri AI.

В системе также появился новый жест управления: пользователи смогут выбирать виджеты в Smart Stack, однократно соединяя большой и указательный пальцы. Эта функция предназначена для ситуаций, когда вторая рука занята. Smart Stack получил расширенные контекстные рекомендации, включая напоминания о днях рождения, данные о месте парковки автомобиля, настройки будильника перед праздниками и информацию о балансе транспортных карт.

WatchOS 27 позволяет создавать пользовательские пропуска для любых карт и абонементов с QR-кодами или штрихкодами через iPhone, после чего использовать их в приложении Wallet на часах или закреплять в Smart Stack. Там же будут отображаться транспортные карты и удостоверения личности. Система принесла продвинутые функции для отслеживания здоровья и тренировок, но при этом Apple значительно сократила список поддерживаемых устройств. Также отмечаются ускоренный запуск воспроизведения музыки, улучшенное подключение к Wi-Fi, оптимизация энергопотребления, поддержка Guest Key и возможность просмотра баланса карт в Wallet.

Поддержку WatchOS 27 получат следующие модели: Apple Watch Series 9, Watch Series 10, Watch SE третьего поколения, Watch Series 11, Watch Ultra 2 и 3.

Про tvOS 27 на официальном сайте Apple вообще нет никаких упоминаний, кроме технической информации в разделе для разработчиков. Сообщается, что новая система не будет доступна на Apple TV HD и Apple TV 4K первого поколения.