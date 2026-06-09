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10 июня, 2026
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В iOS 27 появятся новые ИИ-инструменты для редактирования фотографий

iOS 27

В iOS 27, в приложение «Фото», станут доступны новые инструменты на базе искусственного интеллекта под названием Extend и Reframe, а также улучшенный Clean Up.

  • Extend предназначен для генерации дополнительного контента вокруг границ существующего снимка — нейросеть дорисовывает то, что может быть за кадром;
  • Reframe можно изменять ракурс фотографии или уменьшать масштаб;
  • Clean Up получит возможность удаления объектов в гораздо более сложных сценах.

Обновление функций редактирования в приложении «Фото» кроме iPhone, станут доступны на Mac и Vision Pro.

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