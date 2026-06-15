Представлена HarmonyOS 7 с глубокой интеграцией ИИ

Компания Huawei представила в Китае HarmonyOS 7 – новую версию фирменной операционной системы. Платформа получила обновленный визуальный стиль, еще более тесную интеграцию с искусственным интеллектом и улучшенные инструменты обеспечения безопасности. По заверениям разработчиков, общая производительность системы выросла до 15% по сравнению с HarmonyOS 6, выпущенной чуть больше 7 месяцев назад.

Главным визуальным изменением стал «пространственный язык дизайна», придающий интерфейсу ощущение трехмерного объема. Специальные методы программного рендеринга создают эффекты глубины, в том числе при взаимодействии экранов блокировки с обоями. Стало больше «жидкого стекла» и эффектов свечения в стиле iOS, анимации которых теперь выглядят более качественно.

Искусственный интеллект теперь интегрирован на системном уровне архитектуры, а не в виде отдельных надстроек. Компания утверждает, что встроенные ИИ-системы теперь позволяют выполнять еще более широкий спектр задач в ОС и приложениях, более эффективно обрабатывая запросы на естественном языке. Обновленный виртуальный помощник Celia превратился в интеллектуальный центр, способный распознавать намерения пользователя, выполнять многоступенчатые алгоритмы и глубоко взаимодействовать со сторонними приложениями.

HarmonyOS 7 получила встроенную антифрод-систему для защиты от распространенных схем мошенничества, которая способна распознавать подозрительные коды QR, выявлять потенциально опасные веб-страницы, предупреждать о подмене оригинальных программ и блокировать звонки с поддельных номеров из-за рубежа. Дополнительно внедрены алгоритмы определения голосового мошенничества на базе нейросетей.

Тестирование версии для разработчиков уже стартовало для моделей Huawei Mate 80 Pro, Mate X7, Mate XT Master, Pura 90 Pro Max, Pura X и Nova 15 Pro. Стабильный релиз планируется осенью текущего года. Первыми устройствами с предустановленной HarmonyOS 7 из коробки станут модели серии Mate 90, премьера которых ожидается в сентябре.