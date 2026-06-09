Apple представила macOS 27 Golden Gate с ИИ-функциями

Компания Apple на WWDC 2026 представила новую версию программной платформы для ПК — macOS 27 Golden Gate — в честь знаменитого моста в заливе Сан-Франциско. Основной упор сделан на ИИ, система получила улучшенный пакет функций искусственного интеллекта Apple Intelligence и усовершенствованного голосового помощника Siri AI.

macOS 27 также получила возможность настройки эффектов прозрачности Liquid Glass, на уголках окон уменьшился радиус скругления, а значки на боковых панелях снова стали цветными. Заявлена расширенная поддержка сверхширокоформатных дисплеев. В macOS 27 можно будет использовать более высокое разрешение на сверхширокоформатных дисплеях, например, 5K при 120 Hz.

Для приложений «Фотографии» и «Почта» улучшен поиск в Spotlight. Теперь он может находить еще больше контента внутри приложений и автоматически переключаться на Siri AI, когда надо ответить на какой-то вопрос. Кроме того, можно выделить любой контент или участок экрана и задать по нему вопрос к Siri. В Safari появится функция автоматической группировки близких по контексту открытых вкладок. Кроме того, можно будет попросить Safari автоматически отслеживать веб-страницу с помощью функции «Уведомить меня» — когда браузер обнаружит указанное пользователем изменение, он отправит уведомление.

macOS 27 Golden Gate лишилась поддержки процессоров x86, но совместима со всеми Mac на чипах Apple Silicon, включая MacBook Neo. Для работы самой мощной версии Apple Intelligence с возможностью настройки голоса Siri и повышенной точностью расшифровки потребуется процессор не ниже M3 и от 12 Gb Гбайт оперативной памяти.

Стабильный релиз macOS 27 состоится этой осенью.