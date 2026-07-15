QuTS MEGA: корпоративное Scale-out хранилище QNAP на базе Ceph

На протяжении многих лет компания QNAP ассоциировалась прежде всего с сетевыми системами хранения, востребованными в малом и среднем бизнесе, а также среди корпоративных заказчиков. Однако рост объемов данных, развитие искусственного интеллекта, облачных сервисов и высокопроизводительных вычислений постепенно меняют требования к инфраструктуре хранения. Вместо увеличения мощности одного устройства все чаще используется горизонтальное масштабирование, когда ресурсы наращиваются путем добавления новых серверов в единый кластер. Именно для подобных сценариев компанией QNAP и была разработана QuTS MEGA.

QuTS MEGA — это платформа для корпоративных Scale-out хранилищ, которая в отличие от традиционных NAS-решений, рассчитанных на работу одного сервера хранения, позволяет объединять специализированные Scale-out узлы QNAP в единый отказоустойчивый кластер, предоставляя возможность наращивать емкость и производительность по мере роста инфраструктуры.

В основе новой платформы лежит распределенная архитектура хранения данных, построенная на базе Ceph — программного решения для создания масштабируемых систем хранения корпоративного уровня. Использование файловой системы CephFS позволяет распределять данные между несколькими узлами, автоматически балансировать нагрузку и обеспечивать непрерывную работу даже при выходе из строя отдельных компонентов инфраструктуры.

QuTS MEGA поддерживает объединение от трех до 96 узлов в единую систему хранения. При необходимости расширения достаточно подключить дополнительные серверы, после чего данные автоматически перераспределяются внутри кластера без остановки сервисов. Такой подход обеспечивает практически линейное масштабирование как вычислительных ресурсов, так и дискового пространства. Еще одной особенностью новой платформы стала поддержка сразу нескольких моделей хранения данных. Помимо традиционного файлового доступа по протоколам SMB и NFS, система поддерживает объектное хранение с использованием S3 API, что делает QuTS MEGA универсальной платформой для современных корпоративных приложений, облачных сервисов и систем резервного копирования.

Отказоустойчивость QuTS MEGA реализована на нескольких уровнях: защита данных с помощью репликации или Erasure Coding, распределение сервисов между узлами и автоматическое восстановление данных после отказов. При выходе из строя узла сервисы могут автоматически восстановиться или мигрировать на доступные узлы, а потерянные данные реконструируются из реплик или parity-фрагментов в соответствии с выбранной политикой защиты.

Платформа поддерживает как традиционную репликацию данных, так и механизм многоуровневой архитектуры Erasure Coding, который позволяет повысить эффективность использования дискового пространства по сравнению с зеркалированием без снижения уровня отказоустойчивости. Именно благодаря многоуровневой архитектуре QuTS MEGA отличается от классических NAS. В обычных системах защита строится вокруг RAID одного устройства, тогда как QuTS MEGA использует несколько взаимодополняющих уровней:

уровень хранения — Erasure Coding или репликация;

уровень узлов — устойчивость к отказу серверов;

уровень сервисов — автоматическая миграция служб;

уровень кластера — динамическая балансировка и самовосстановление.

Такой подход позволяет системе не только переживать аппаратные сбои, но и автоматически возвращаться к исходному уровню отказоустойчивости без вмешательства администратора, что особенно важно для корпоративных инфраструктур, где простой сервисов недопустим. Кроме того, в QuTS MEGA реализованы функции автоматического восстановления данных (Self-Healing), когда после отказа узла кластер не просто продолжает работу, а обнаруживает потерю, определяет недостающие фрагменты, автоматически восстанавливает недостающие данные на доступных ресурсах кластера и возвращает систему к исходному уровню защиты. Также платформа включает механизм поэтапного обновления программного обеспечения (Rolling Upgrade). Все эти технологии позволяют обслуживать кластер без остановки его работы.

Ключевые преимуществаплатформы QuTS MEGA:

масштабирование от 3 до 96 узлов без остановки сервисов;

поддержка файлового и объектного хранения (S3);

работа по протоколам SMB, NFS и S3 API;

автоматическое перераспределение данных при добавлении новых узлов;

автоматическое восстановление данных (Self-healing);

высокая отказоустойчивость благодаря репликации и технологии Erasure Coding;

обновление кластера без остановки работы (Rolling Upgrade).

Для корпоративных сред QuTS MEGA также поддерживает интеграцию с Active Directory, аудит операций и S3 WORM для неизменяемого объектного хранения, что важно для финансовых организаций, медицинских учреждений и других регулируемых отраслей.

Фактически QuTS MEGA становится новым направлением развития программной экосистемы QNAP. Если операционная система QTS ориентирована на классические NAS с файловой системой ext4, а QuTS hero использует преимущества ZFS для повышения надежности хранения данных на отдельных устройствах, то новая платформа рассчитана именно на построение распределенной инфраструктуры хранения корпоративного уровня.

Отличия QuTS MEGA от других операционных систем QNAP:

ОС Архитектура Файловая система Тип решения QTS Один NAS ext4 SMB и средний бизнес QuTS hero Один NAS ZFS Высокопроизводительный NAS с расширенной защитой данных QuTS MEGA Кластер из нескольких NAS CephFS Корпоративное Scale-out-хранилище для ЦОД и крупных предприятий

На фоне всех этих преимуществ, QuTS MEGA будет интересна компаниям, работающим с большими объемами данных и критически важными сервисами. В их числе — операторы дата-центров, облачные провайдеры, предприятия финансового сектора, медицинские учреждения, научные организации, медиакомпании, а также предприятия, внедряющие решения в области искусственного интеллекта, аналитики больших данных и виртуализации.

Выпуск QuTS MEGA демонстрирует изменение стратегии QNAP на корпоративном рынке. Компания делает ставку не только на развитие линейки NAS-устройств, но и на программные платформы, позволяющие строить масштабируемые системы хранения Enterprise-уровня. Это позволяет QNAP конкурировать в сегменте, где традиционно доминируют специализированные решения крупных производителей корпоративной инфраструктуры, предлагая заказчикам современную распределенную архитектуру хранения данных с возможностью гибкого масштабирования по мере роста бизнеса.