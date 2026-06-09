Cюжетный трейлер Halo: Campaign Evolved и системные требования

Halo Studios представила кинематографичный сюжетный трейлер Halo: Campaign Evolved, ремейка Combat Evolved. В начале ролика можно заметить сноску, что ролик записан на PS5 Pro.

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В сюжетную кампанию Operation: METEORITE войдут три миссии. Геймеры познакомятся с событиями, которые прошли за год до начала первой части серии. Мастеру Чифу и сержанту Джонсону предстоит тайно проникнуть на корабль Ковенанта.

Также разработчики поделились системными требованиями игры. Для запуска на минимальных настройках графики в 1080p и 60 fps потребуются RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 и 16 Gb ОЗУ.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится 28 июля. Предзаказы уже открыты. Обладатели Premium-издания получат несколько наборов брони, скины для оружия и уникальные костюмы для Мастера Чифа, а также ранний доступ за пять дней до выхода.