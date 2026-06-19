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19 июня, 2026
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В Epic Games Store проходит раздача Citizen Sleeper и ROBOBEAT

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Citizen Sleeper и ROBOBEAT. Забрать их можно до 25 июня 20:00 по бакинскому времени.

Citizen Sleeper — сюжетная научно-фантастическая ролевая игра. Игрок берет на себя роль «спящего» — оцифрованного человеческого сознания в искусственном теле, которое сбежало от корпорации и пытается выжить на разрушенной космической станции.

ROBOBEAT — это динамичный ритм-шутер в жанре рогалика. По сюжету охотник за головами Эйса должен поймать безумного робота-художника Фраззера. Игровой процесс сочетает стрельбу и паркур под музыку. Можно загружать любимые песни, под которые игра будет автоматически генерировать ритм для своего стиля прохождения.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — переиздание культового симулятора парка развлечений 2004 года, а также 2D-экшен в жанре метроидвания Voidwrought.

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