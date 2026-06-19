OnePlus представил флагманский планшет Pad 3 Pro

Компания OnePlus представила в Китае флагманский планшет Pad 3 Pro. Гаджет оснащен 13,2-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392 × 2400 пикселей и поддержкой частоты обновления от 30 до 144 Hz. Пиковая яркость панели достигает 1000 нит, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 98%.

Аппаратная начинка содержит передовой процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 на 256/512 Gb. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 13 380 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Среди других характеристик – поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, восемь динамиков и два микрофона. Толщина металлического корпуса составляет 5,94 мм при весе устройства около 672 гр. Планшет работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Модель также поддерживает работу с фирменным стилусом и внешней клавиатурой.

Цены на OnePlus Pad 3 Pro: 12/256 Gb — $650, 12/512 Gb — $725, 16/512 Gb — $800. Планшет доступен в двух цветах корпуса: темно-коричневом и светло-зеленом. Устройство пока что продается только в Китае.