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19 июня, 2026
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Опубликованы системные требования Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Студия The Coalition раскрыла системные требования Gears of War: E-Day — приквела культовой серии шутеров от третьего лица ⁠Gears of War. Игра создана полностью с нуля на движке Unreal Engine 5.

Минимальные системные требования:

  • OC: Windows 10 64-bit (22H2);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7‑6850K или i5‑10400;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, RX 9060 или Intel A580;
  • Оперативная память: 12 Gb;
  • Место на диске: 130 Gb.

Рекомендованные системные требования:

  • OC: Windows 11 64-bit (25H2);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11600K;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, RX 9060 XT или Intel B580;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Место на диске: 130 Gb.

Требования для 4K и ультра-пресетов обещают ближе к релизу. Разработчики также назвали полный список функций для ПК: безрамочный, эксклюзивный и оконный режимы отображения, неограниченная частота кадров на соответствующем оборудовании, поддержка ультраширокого формата 21:9 и 32:9, настройка клавиатуры/мыши и контроллера, 4K Ultra HD с HDR10 и аппаратным трассированием освещения, отражений и теней. Кроме того, игру оптимизируют для портативных устройств Steam Deck, Xbox Ally X и Xbox Ally.

Gears of War: E-Day выйдет 6 октября только на ПК и Xbox Series X|S, включая Game Pass. На PlayStation 5 она не появится. Цена базового издания составляет $70, издание Premium Edition с пятью днями предварительного доступа — $100.

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