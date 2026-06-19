Опубликованы системные требования Gears of War: E-Day

Студия The Coalition раскрыла системные требования Gears of War: E-Day — приквела культовой серии шутеров от третьего лица ⁠Gears of War. Игра создана полностью с нуля на движке Unreal Engine 5.

Минимальные системные требования:

OC: Windows 10 64-bit (22H2);

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7‑6850K или i5‑10400;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, RX 9060 или Intel A580;

Оперативная память: 12 Gb;

Место на диске: 130 Gb.

Рекомендованные системные требования:

OC: Windows 11 64-bit (25H2);

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11600K;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, RX 9060 XT или Intel B580;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 130 Gb.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Требования для 4K и ультра-пресетов обещают ближе к релизу. Разработчики также назвали полный список функций для ПК: безрамочный, эксклюзивный и оконный режимы отображения, неограниченная частота кадров на соответствующем оборудовании, поддержка ультраширокого формата 21:9 и 32:9, настройка клавиатуры/мыши и контроллера, 4K Ultra HD с HDR10 и аппаратным трассированием освещения, отражений и теней. Кроме того, игру оптимизируют для портативных устройств Steam Deck, Xbox Ally X и Xbox Ally.

Gears of War: E-Day выйдет 6 октября только на ПК и Xbox Series X|S, включая Game Pass. На PlayStation 5 она не появится. Цена базового издания составляет $70, издание Premium Edition с пятью днями предварительного доступа — $100.