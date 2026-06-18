Tim Kuk Apple məhsullarının bahalaşacağını təsdiqlədi

Yaxın vaxtlarda vəzifədən ayrılacağı gözlənilən Apple rəhbəri Tim Kuk şirkətin məhsullarının yaxın gələcəkdə bahalaşa biləcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, yaddaş çiplərinin qiymətlərində müşahidə olunan artım artıq Apple-ın istehsal xərclərinə təsir göstərir və bunun nəticəsində şirkət qiymət siyasətinə yenidən baxmağa məcbur qala bilər.
Tim Kuk bu barədə The Wall Street Journal nəşrinə verdiyi müsahibədə danışıb. O bildirib ki, Apple bazardakı vəziyyətin müştərilərə təsirini minimuma endirməyə çalışsa da, mövcud şəraitdə qiymət artımından yayınmaq getdikcə çətinləşir.
Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, Apple indiyədək xərclərin artmasını öz üzərinə götürərək məhsul qiymətlərini sabit saxlamağa çalışıb. Lakin yaddaş komponentlərinin bahalaşması və tədarük zəncirindəki dəyişikliklər bu strategiyanın davam etdirilməsini çətinləşdirir.
Kuk daha əvvəl də cari rübdə komponent qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağını gözlədiyini bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, şirkət vəziyyəti diqqətlə izləyir və müxtəlif variantları nəzərdən keçirir.
Bazardakı dəyişikliklərin Apple məhsullarına təsiri artıq hiss olunmağa başlayıb. Belə ki, may ayında şirkət bəzi ölkələrdə satışdan 16/256 GB yaddaşa malik baza konfiqurasiyalı Mac mini modelini çıxarıb. Daha sonra isə 256 GB yaddaşlı Mac Studio versiyası da bəzi bazarlarda əlçatmaz olub.
Sənaye müşahidəçilərinin fikrincə, bu addımlar Apple-ın gəlirliliyini artırmaq məqsədi daşıyır. Analitiklər hesab edirlər ki, eyni həcmdə yaddaş komponentlərini daha bahalı və yüksək marjalı cihazlarda istifadə etmək şirkət üçün daha sərfəlidir.
Hazırda Apple hansı məhsulların və nə qədər bahalaşacağını açıqlamayıb.