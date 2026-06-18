В ChatGPT появился режим отложенных задач

Компания OpenAI выпустила обновление для чат-бота ChatGPT, которое упрощает работу с запланированными задачами. При открытии боковой панели интерфейса появляется прямой доступ к новой странице Scheduled (Запланировано), где в одном месте собраны все активные задачи пользователя. Она позволяет не только просматривать список предстоящих запросов с указанием точного времени их выполнения, но и управлять ими: приостанавливать, редактировать или удалять.

Например, пользователь может попросить ChatGPT каждый день присылать краткую сводку новостей, напомнить о задаче вечером или отслеживать изменения в интернете и подключенных приложениях. Функция доступна только пользователям подписок Plus, Pro, Business и Enterprise, как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.

OpenAI заявляет, что все запланированные задачи теперь выполняются быстрее и стабильнее. При постановке задач появилось больше гибкости: можно попросить чат-бота выполнить действие в строго определенное время или в более широком временном интервале, например, «утром» или «вечером». Обновление также включает возможность создания задач мониторинга. ChatGPT может самостоятельно осуществлять поиск информации в интернете или в приложениях, подключенных к аккаунту пользователя, избавляя его от необходимости делать это вручную.

Кроме того, OpenAI объявила о прекращении поддержки ИИ-агента Pulse — функции персональных ежедневных сводок, запущенного осенью 2025 года. Компания собирается отключить ИИ-агента в течение следующих двух недель. После этого для регулярных сводок нужно будет создавать запланированные задачи.