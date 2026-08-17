IBM и OpenAI объявили о стратегическом партнерстве для безопасного внедрения ИИ в бизнесе

Компании IBM и OpenAI заключили масштабное соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства заключается в ускорении интеграции передовых ИИ-решений в ключевые операции крупных предприятий с упором на максимальную безопасность данных.

В рамках соглашения передовые модели OpenAI, включая GPT-5.6, а также продукты Codex и ChatGPT Work, станут частью платформы IBM Consulting Advantage.

Кроме того, IBM создаст специальное подразделение OpenAI Practice, в состав которого войдут тысячи консультантов и инженеров, прошедших обучение в рамках сертификации OpenAI Partner Network. Также будут созданы специализированные группы инженеров для прямой работы с клиентами в первую очередь в регулируемых отраслях, где требования к безопасности и комплаенсу особенно строги, что усложнит процесс интеграции. Модели OpenAI интегрируют с системой IBM Autonomous Security для защиты от киберугроз.

Отмечается, что совместные решения компаний оптимизируют работу HR, ИТ-поддержки, финансов и цепочек поставок. До сих пор многие крупные корпорации опасались внедрять генеративный ИИ из-за рисков утечки конфиденциальной информации. Совместное использование наработок IBM в сфере корпоративной безопасности и OpenAI в области передовых алгоритмов призвано решить эту проблему. Проект откроет бизнесу доступ к защищенным и масштабируемым инструментам нового поколения.