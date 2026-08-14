Lenovo показала сильнейший квартал в истории группы: стратегия Hybrid AI обеспечивает ускорение роста

Lenovo Group Limited и ее дочерние компании сообщили о результатах первого квартала 2026/27 финансового года, который стал лучшим кварталом в истории группы. За отчетный период Lenovo продемонстрировала самые высокие темпы квартального роста выручки за последние пять лет. Совокупная квартальная выручка достигла рекордных $26,9 млрд, увеличившись на 43% год к году. Все бизнес-подразделения группы показали рекордную для первого квартала выручку и операционную прибыль.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 176% год к году — до $1,1 млрд, впервые превысив отметку в $1 млрд. Скорректированная чистая маржа увеличилась почти на два процентных пункта благодаря росту масштабов бизнеса и дальнейшему повышению операционной эффективности. Выручка, связанная с решениями на базе AI, увеличилась на 60% год к году, до $9,3 млрд, и составила 35% совокупной выручки группы в первом квартале. Lenovo продолжает наращивать инвестиции в инновации: расходы на исследования и разработки выросли на 30%, до $682 млн.

Результаты первого квартала демонстрируют способность Lenovo превращать стратегию Hybrid AI в реальные показатели бизнеса. Компания опирается на свои лидерские позиции в сегменте ПК и интеллектуальных устройств и одновременно стремительно укрепляет статус глобального поставщика AI-решений и инфраструктуры. Особенно заметные результаты показала Infrastructure Solutions Group (ISG), которая стала одним из ключевых двигателей как роста, так и прибыльности Lenovo.

В отчетном квартале Lenovo также обеспечивала поставку AI-решений и сервисов в рамках FIFA World Cup 2026™, выступая официальным технологическим партнером FIFA. В рамках чемпионата, который прошел в трех странах, 16 городах и объединил 48 команд и 104 матча, Lenovo предоставила устройства, инфраструктуру, сервисы, решения и AI-технологии для поддержки операций FIFA, глобальных трансляций, анализа выступлений команд, технологий судейства и взаимодействия с болельщиками.

Партнерство стало для Lenovo не только технологическим проектом, но и эффективной платформой для взаимодействия с клиентами, ускоряя появление новых коммерческих возможностей и укрепляя глобальный бренд компании как одного из лидеров AI-рынка.

Еще одним важным конкурентным преимуществом в отчетном квартале стала операционная устойчивость Lenovo. Масштаб бизнеса, глобально-локальная модель цепочки поставок, прочные отношения с поставщиками и комплексная операционная модель позволили компании эффективно прогнозировать и контролировать ограничения поставок и рост издержек. Таким образом, отраслевые проблемы были использованы Lenovo как возможность дополнительно укрепить свои конкурентные позиции.

Комментарий председателя совета директоров и генерального директора Lenovo Ян Юаньцина: «После нашего лучшего в истории года мы теперь продемонстрировали сильнейший квартал за всю историю компании — рост ускоряется, прибыльность продолжает улучшаться, а AI становится очевидным двигателем роста для каждого бизнес-подразделения. Опираясь на лидерство в сфере ПК и интеллектуальных устройств, мы гордимся тем, как быстро становимся глобальным лидером в области AI и инфраструктуры, что является очевидным подтверждением дальновидности нашей стратегии. Благодаря стратегии Hybrid AI, операционному совершенству и постоянным инновациям Lenovo не просто адаптируется к рыночным циклам, но и использует новые возможности для укрепления своих позиций. Мы уверены в способности обеспечивать устойчивый долгосрочный рост и создавать дополнительную ценность для наших акционеров».

Основные финансовые показатели

Intelligent Devices Group (IDG)

Выручка Intelligent Devices Group (IDG) выросла на 27% год к году, достигнув рекордных для первого финансового квартала $17,1 млрд. Выручка от ПК и интеллектуальных устройств увеличилась почти на 30% год к году. Операционная маржа сохранилась на высоком для отрасли уровне 7,1%, что отражает эффективность операционной деятельности, устойчивость цепочки поставок и продолжающиеся инвестиции в инновации.

Lenovo дополнительно укрепила лидерство на мировом рынке ПК, увеличив свою долю до 24,2%. Отрыв от второго по величине игрока превысил пять процентных пунктов, причем разрыв в пользу Lenovo увеличивается в годовом выражении уже 10-й квартал подряд. Компания также сохраняет статус мирового лидера на рынке AI-ПК: ее доля в этом сегменте выросла до 25,1%.

Выручка от планшетов увеличилась более чем на 80% год к году, а подразделение смартфонов продемонстрировало лучший показатель выручки за первый финансовый квартал — рост на 15% в годовом выражении.

Infrastructure Solutions Group (ISG)

Выручка Infrastructure Solutions Group (ISG) практически удвоилась, увеличившись на 98% год к году и достигнув рекордных $8,5 млрд за квартал. Операционная прибыль достигла рекордных $777 млн, а операционная маржа выросла до исторического максимума в 9,1%.

Результаты отражают продолжающиеся инвестиции Lenovo в облачные технологии, периферийные вычисления, AI и, в особенности, AI-инференсинг. Это позволяет ISG использовать возможности быстро растущей «экономики токенов» и помогать клиентам переходить к агентной трансформации бизнеса на основе AI.

ISG демонстрирует исключительно высокие темпы роста как в сегменте Cloud Service Provider (CSP), так и в сегменте Enterprise and SMB (ESMB) — выручка в обоих направлениях практически удвоилась год к году.

В сфере традиционных вычислений Lenovo поднялась на второе место в мире по выручке от серверов на базе архитектуры x86. В сегменте AI-вычислений портфель потенциальных заказов на AI-серверы достиг $54 млрд, увеличившись на 157% за квартал. Рост обусловлен ускорением спроса на AI-инфраструктуру и быстрым расширением клиентской базы.

Solutions and Services Group (SSG)

Solutions and Services Group (SSG) также продемонстрировала рекордные результаты: квартальная выручка достигла $2,9 млрд, увеличившись на 28% год к году. Операционная прибыль выросла на 39%, до $697 млн, а операционная маржа достигла рекордных 24,2%. Результаты отражают эффективное исполнение стратегии и дальнейшее расширение присутствия Lenovo в сегментах высокомаржинальных AI-решений, управляемых сервисов и комплексных решений.

Выручка от AI-сервисов выросла трехзначными темпами в годовом выражении. Основным драйвером стало ускорение внедрения клиентами решений AI Factory и AI Library по мере перехода от экспериментов с AI к промышленной эксплуатации соответствующих технологий.

На управляемые сервисы, проекты и решения в совокупности пришлось более 62% выручки SSG, что стало новым рекордом. Рост поддерживается значительным объемом накопленных заказов на несколько кварталов вперед и увеличением спроса на AI-решения, ориентированные на достижение конкретных бизнес-результатов.

Платформа TruScale продолжает оставаться одним из ключевых факторов роста: ее выручка увеличилась на 35% год к году. Решения, адаптированные под конкретные отрасли, включая спорт, производство и розничную торговлю, обеспечили рост выручки направления Projects and Solutions на 50%.

В течение квартала SSG продолжала опережать рынок, демонстрируя темпы роста почти в два раза выше среднерыночных. Это подтверждает стратегические позиции Lenovo в быстрорастущих сегментах, связанных с AI-решениями и сервисами.

Корпоративные достижения и ключевые события

За прошедший квартал Lenovo также сообщила о существенном прогрессе в реализации своих долгосрочных ESG-целей первого поколения, охватывающих климатическую повестку, циркулярную экономику, социальное воздействие и корпоративное управление. Компания продолжает развивать принципы ответственных инноваций в эпоху AI и объявила о новом наборе долгосрочных целей в области устойчивого развития.

Lenovo вновь вошла в рейтинг Gartner® Supply Chain Top 25 for 2026, поднявшись на пятое место в мире — это ее лучший результат за всю историю рейтинга. Рейтинг, который в 2026 году отмечает 22-летие, оценивает и выделяет компании, демонстрирующие выдающиеся результаты в управлении цепочками поставок. В 2025 году Lenovo занимала восьмое место, в 2024-м — десятое, а в 2023-м — восьмое.

В ежегодном рейтинге Fortune Global 500 Lenovo поднялась сразу на 43 позиции — до 153-го места, что стало лучшим результатом компании за всю историю и одним из наиболее значительных скачков в последние годы.

Развивая свою глобально-локальную модель производства и поставок, Lenovo расширила Smart Campus в Северной Каролине, добавив значительные производственные мощности по выпуску серверов для удовлетворения растущего спроса со стороны гиперскейлеров и корпоративных клиентов. Расширение опирается на многолетнее присутствие Lenovo в Северной Каролине и дополнительно укрепляет глобальную производственную сеть группы, которая насчитывает более 30 фабрик на 11 рынках по всему миру.

Кроме того, Lenovo получила свой самый высокий за всю историю результат в Workplace Pride Global Benchmark — 93,7% в 2026 году, впервые получив статус «Advocate». Показатель отражает устойчивый прогресс компании в последние годы: Lenovo вошла в высшую категорию по всем оцениваемым направлениям — от политики и внутренних коммуникаций до программ поддержки сотрудников, льгот и социального воздействия.