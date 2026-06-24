SpaseX планирует запустить космическую доставку грузов с помощью капсулы Starfall

Компания SpaseX разработала капсулу Starfall, которую будут выводить на орбиту, а затем возвращать на Землю с грузом массой до 1 тонны в любую точку планеты. 23 июня была запущена первая демонстрационная миссия капсулы Starfall — ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел в штатном режиме, полезная нагрузка была успешно выведена на околоземную орбиту. Первая ступень ракеты B1078, использованная уже в 29-й раз, после выполнения задания приземлилась на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

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Starfall представляет собой компактную возвращаемую капсулу диаметром около 3,1 метра, высотой 0,75 метра и массой примерно 2,1 тонны. Конструкция Starfall базируется на технологиях, отработанных SpaceX в капсулах Dragon и при создании систем входа в атмосферу для кораблей Starship. Она состоит из двух основных частей: верхнего отсека для размещения полезной нагрузки и теплозащитного экрана из углеволокна. Для ориентации в пространстве капсула использует систему на сжатом азоте, а посадка осуществляется с помощью парашютов.

Основная цель проекта Starfall — развитие технологий орбитального производства. Оборудование и материалы планируется доставлять на орбиту, где в условиях микрогравитации и вакуума будет вестись изготовление продукции. Готовые изделия затем будут возвращаться на Землю. Эти возможности особенно перспективны для производства новых материалов, выращивания кристаллов, биотехнологий и фармацевтики.