В Азербайджане создается правовая база для внедрения автономных наземных транспортных средств

В рамках реализации Плана мероприятий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы в законодательство внесены изменения, направленные на формирование правовых механизмов, обеспечивающих внедрение автономных транспортных средств.

Документ предусматривает создание нормативно-правовой и институциональной базы для применения автономных технологий на наземном транспорте. Впервые на законодательном уровне закреплены понятия «автономное транспортное средство», «оператор» и «центр дистанционного управления», а также определены уровни высокой и полной автоматизации управления.

Таким образом, внесенные изменения создают правовую основу для эксплуатации:

беспилотных автобусов, курсирующих по специально выделенным маршрутам;

беспилотных поездов метрополитена;

автономных грузовых транспортных средств, работающих в логистических центрах и промышленных зонах;

дистанционно управляемых трамвайных и железнодорожных систем.

Автономные транспортные средства смогут эксплуатироваться только после прохождения государственной регистрации и допуска к эксплуатации на территориях, определенных уполномоченными государственными органами. Так, на первоначальном этапе испытания и эксплуатация беспилотных автобусов будут возможны на специально выделенных полосах движения или ограниченных маршрутах.

Контроль за эксплуатацией будут осуществлять операторы, работающие на основании специального свидетельства. Это означает, что даже при отсутствии водителя в транспортном средстве оператор будет контролировать работу системы из центра дистанционного управления и при необходимости сможет вмешаться в процесс управления.

Согласно законопроекту, должно быть обеспечено:

проведение испытаний автономных транспортных средств в специальной регуляторной тестовой среде;

создание центров дистанционного управления;

передача данных в государственные информационные системы в режиме реального времени;

хранение данных в течение не менее шести месяцев.

Одним из наиболее заметных нововведений проекта является введение специального опознавательного знака «Автономное транспортное средство», который позволит отличать такие транспортные средства от остальных участников дорожного движения.

Следует отметить, что подобные технологии уже применяются в различных странах мира. Так, автономные автобусы и беспилотные такси находятся на стадии испытаний и эксплуатации в Китае, ОАЭ и США.

Таким образом, предлагаемые изменения создают в Азербайджане правовую основу для внедрения транспортных решений будущего — беспилотных автобусов, автономных систем метро и железнодорожного транспорта. Ожидается, что это будет способствовать повышению безопасности, эффективности и технологичности управления транспортной системой страны.