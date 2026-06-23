Представлены Meta Glasses — smart-очки с ИИ за $299

Компания Meta представила новую линейку smart-очков с ИИ под названием Glasses. Устройства относятся к сегменту бюджетных моделей и создавались без участия бренда Ray-Ban. Новая серия была создана в партнерстве с франко-итальянским брендом EssilorLuxottica. По мнению производителя, ключевым преимуществом линейки должна стать ее визуальная привлекательность.

Технически Meta Glasses очень близки к модели второго поколения, выпущенной в сотрудничестве с брендом Ray Ban. Очки имеют массив из шести микрофонов с функцией шумоподавления, 12 Мп камеру для фото- и видеосъемки и работают до 8 часов на одной зарядке. Входящий в комплект зарядный кейс обеспечивает до 40 часов дополнительной автономности. Очки получили отдельную физическую кнопку для быстрого вызова ассистента Meta AI (при желании ее можно переназначить на другую функцию).

В отличие от Ray-Ban Meta, очки Meta Glasses работают на базе новой фирменной мультимодальной модели Muse Spark. По словам компании, модель улучшает качество ответов на вопросы пользователей и лучше понимает окружающую действительность. На старте продаж будут запущены три модели очков Meta Glasses:

Meta Adventurer с прямоугольной оправой, которые будут доступны в стандартном и крупном размерах. Цена — $299.

с прямоугольной оправой, которые будут доступны в стандартном и крупном размерах. Цена — $299. Meta Fury имеют более квадратную форму оправы, напоминающую Ray-Ban. Цена — $299.

имеют более квадратную форму оправы, напоминающую Ray-Ban. Цена — $299. Meta Glasses by Kylie получили тонкую овальную оправу. Это лимитированная версия, разработанная совместно с американской моделью Кайли Дженнер (Kylie Kristen Jenner). Цена — $399.

Все оправы совместимы с диоптрическими линзами в диапазоне от -12 до +2,25. Meta Glasses будут доступны в восьми цветах оправы и с четырьмя вариантами линз (солнцезащитными, фотохромными, поляризованными или прозрачными), предлагая 26 уникальных комбинаций. Кроме того, Meta добавила возможность настраивать носовые упоры, гибкие петли для более удобного надевания и регулируемые кончики дужек.

В скором времени Meta планирует внедрить в очки новые функции: пешеходную навигацию с пошаговыми инструкциями, поддержку 14 новых языков в режиме реального времени, включая японский, китайский и хинди, а также возможность динамической фотосъемки, которая позволит автоматически сделать несколько снимков и порекомендует пользователю лучший из них для публикации.

Smart-очки Meta Glasses уже доступны для покупки в онлайн-магазине компании, а также у ее розничных партнеров.