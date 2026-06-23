Sony PS5 üçün endirimləri azaltmağa hazırlaşır

Sony yarımkeçiricilər və digər komponentlərin qlobal çatışmazlığı fonunda PlayStation 5 konsolları üçün satış strategiyasına yenidən baxır. Şirkətin yeni maliyyə hesabatında qeyd olunur ki, yaddaş çiplərinin bahalaşması və təchizat problemləri gələcəkdə PS5 satışlarına təsir göstərə bilər.
Analitiklərin fikrincə, komponent çatışmazlığı səbəbindən PlayStation 5-in satış tempi yaxın dövrdə zəifləyə bilər. Bu vəziyyətdə gəlirliliyi qorumaq üçün Sony konsollar üzrə endirim kampaniyalarının sayını azaltmağı, hətta bəzi hallarda onlardan tamamilə imtina etməyi nəzərdən keçirir.
Adətən PS5 və müxtəlif oyun dəstləri üçün ən böyük endirimlər Qara Cümə və Milad bayramı dövründə tətbiq olunurdu. Lakin yeni strategiya qüvvəyə minərsə, bu cür kampaniyaların sayı əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər.
Şirkət hesabatında bildirir ki, artan istehsal xərcləri və yaddaş çipləri bazarındakı vəziyyət rentabelliyə təzyiq göstərir. Sony bu təsiri satış planlarını və marketinq kampaniyalarını daha çevik şəkildə tənzimləməklə kompensasiya etməyi planlaşdırır.
Bu, Sony-nin son dövrlərdə biznes strategiyasında etdiyi ilk dəyişiklik deyil. Şirkət daha əvvəl bəzi eksklüziv təknəfərlik oyunlarını PC platformasına çıxarmaq planlarını da yenidən nəzərdən keçirmişdi. İndi əsas diqqət PlayStation ekosisteminin böyüdülməsinə və istifadəçilərin konsol platformasına cəlb olunmasına yönəlib.