Google открыл первый в мире музей искусств, созданных при помощи ИИ

Компания Google открыла Dataland — первый в мире музей, который целиком посвящен искусству на основе искусственного интеллекта. Проект стал результатом многолетнего сотрудничества Google с известным медиа-художником Рефиком Анадолом, который работает с технологиями компании еще с 2016 года.

Музей расположен в известном комплексе The Grand LA в Лос-Анджелесе, спроектированном архитектором Фрэнком Гэри, и занимает площадь 2322 м². Вместо статических картин в музее — мультисенсорная экосистема, постоянно меняющаяся.

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Первая выставка под названием Machine Dreams: Rainforest (Машинные мечты: Тропический лес) создана на основе модели искусственного интеллекта Large Nature Model, которая обучена на «обширном массиве данных о мире природы». Были привлечены мощности Google Cloud. Использование платформы Gemini Enterprise Agent Platform и вычислительных ресурсов Compute Engine позволило транслировать генерированные визуальные эффекты в режиме реального времени с разрешением 1.2 млрд. пикселей. Для полного погружения в пространство также создаются звуковые ландшафты, осуществляется распознавание эмоций в реальном времени, а с помощью алгоритмов генерируются ароматы в соответствии с происходящим на экране.

Кроме того, была запущена программа Dataland AI Artist Residency, спонсируемая Google Arts & Culture. В рамках проекта четыре отобранных художника получат гранты в размере $25 000. Помимо финансовой поддержки, они также получат наставничество от Refik Anadol Studio и доступ к передовым инструментам машинного обучения Google, а их работы впоследствии будут представлены в залах Dataland.