Xiaomi выпустила smart-холодильник с продвинутой системой стерилизацией

Компания Xiaomi представила флагманский smart-холодильник Mijia Refrigerator Pro 508L в ультратонком дизайне, что позволяет встроить его в кухонный гарнитур. Габариты новинки составляют 1925 × 792 × 597 мм. Общий полезный объем холодильника достигает 508 литров. Из них 297 литров приходится на холодильное отделение, 35 литров — на зону с регулируемой температурой, а 176 литров занимает морозильная камера.

Xiaomi Mijia Refrigerator Pro 508L получил продвинутую стерилизацию: фирменная система очистки воздуха Global Ion Purification 4.0 устраняет бактерии, вирусы, неприятные запахи и остатки пестицидов. Система способна полностью очищать воздух внутри холодильной камеры всего за три минуты, а процесс стерилизации занимает около двух минут. В морозильном отделении дополнительно применяется антибактериальная защита на основе ионов серебра. Используется двухконтурная система охлаждения: два независимых испарителя и вентилятора исключают смешивание запахов между камерами и поддерживают точную температуру.

Холодильник работает тихо, уровень шума составляет около 35 дБ. Заявленное энергопотребление не превышает 0,81 кВт·ч в сутки. Производитель также отмечает инверторный компрессор, интеграцию с экосистемой HyperOS и приложением Mi, а также легкие стальные панели с защитой от отпечатков пальцев и царапин, устойчивые к загрязнению жиром и маслом и легко поддающихся очистке.

Xiaomi Mijia Refrigerator Pro 508L будет предложен в двух вариантах исполнения: Cross Door (четырехдверная конфигурация с крестообразным расположением створок) за $660 и French Door (французские двери) за $690. Продажи в Китае начнутся 1 июля.