Сервис Google Earth получил общедоступный авиасимулятор

В веб-версию картографического сервиса Google Earth добавили общедоступный авиасимулятор. Теперь пользователи могут совершать бесплатные интерактивные полеты прямо в браузере над любой точкой земного шара, изучая детализированные 3D-модели ландшафтов и городов.

Раньше в профессиональной настольной версии Google Earth уже был авиасимулятор, но теперь впервые воспользоваться им можно прямо в браузере. Новая бесплатная функция рассчитана скорее на любителей, чем на профессионалов.

Чтобы запустить авиасимулятор, нужно открыть Google Earth на своем компьютере, на главной странице нажать Explore Earth, после открыть меню Tools и выбрать Flight Simulator. Воображаемый летательный аппарат, внутри которого как бы находится пользователь, управляется при помощи мыши, клавиатуры или подключенного джойстика. Предлагается несколько вариантов летательных аппаратов. Регулировать скорость перемещения можно при помощи клавиш Page Up и Page Down, а клавиши курсора отвечают за выбор направления движения.

Районы жилой застройки проступают в деталях только тогда, когда пользователь уже готовится миновать их, а горные склоны прорисовываются в подробностях достаточно быстро. Пропускная способность сетевого соединения сильно влияет на скорость прорисовки элементов рельефа.