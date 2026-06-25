В Google Play откроют доступ к альтернативным платежным системам, а также снизят комиссии для разработчиков

Компания Google объявила о крупнейшем за последние годы изменении правил магазина приложений Google Play. Разработчики Android-приложений смогут использовать альтернативные платежные системы и направлять пользователей на собственные сайты для оплаты покупок и подписок. Это позволит снизить размер комиссии, что приведет к уменьшению цен для пользователей.

С 30 июня 2026 года новые правила сначала заработают в США, странах Евросоюза и Великобритании. Позже Google начнет поэтапно распространять изменения на другие рынки, а полностью глобальный запуск планируется завершить к 30 сентября 2027 года.

Традиционная комиссия в размере 30% больше не будет применяться ко всем транзакциям одинаково. Вместо нее начнут использовать гибкую систему, которая будет учитывать выручку приложения и специфику платежа. Для приложений с выручкой меньше $1 млн. в год комиссия на все операции составит 10%. Для приложений с показателем свыше $1 млн. в год комиссия составит от 10% до 25% в зависимости от типа платежа и других параметров. Для установленных после 30 июня приложений максимальная ставка будет 20%. Кроме того, предусмотрены дополнительные механизмы снижения комиссии для приложений, соответствующих требованиям программ Level Up и Apps Experience, оценивающих качество и оптимизацию программного обеспечения.

В Google считают, что новые правила помогут создать более конкурентную среду для разработчиков и дадут пользователям больше выбора при оплате цифровых товаров.