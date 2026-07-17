«Чемпионат мира по футболу 2026 стал крупнейшей демонстрацией возможностей искусственного интеллекта в спорте»

Уже 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится финал FIFA World Cup 2026 — крупнейшего чемпионата мира в истории футбола. В турнире впервые принимают участие 48 национальных сборных, а его матчи проходят в США, Канаде и Мексике.

В 2024 году компания Lenovo стала официальным технологическим партнером FIFA, получив одну из самых масштабных задач в истории мирового спорта — обеспечить цифровую инфраструктуру FIFA World Cup 2026, а также FIFA Women’s World Cup 2027 в Бразилии. Компания отвечает за вычислительную инфраструктуру турниров, решения на базе искусственного интеллекта, серверные платформы, рабочие станции, мобильные устройства и целый ряд инновационных сервисов для организаторов, команд, судей и болельщиков.

О том, почему чемпионат мира 2026 года стал новой вехой в использовании ИИ, как технологии Lenovo помогали FIFA управлять крупнейшим спортивным событием планеты и какие инновации увидели миллиарды зрителей по всему миру, в интервью Infocity рассказал глава представительства Lenovo Global Technology в Азербайджане Анар Нуриев.

— Почему партнерство Lenovo с FIFA называют одним из самых значимых проектов в истории компании?

— Потому что речь идет не просто о спонсорстве крупнейшего спортивного турнира. Наша компания стала официальным технологическим партнером FIFA и отвечала за создание технологической основы чемпионата мира. Мы обеспечивали инфраструктуру, на которой работают практически все ключевые цифровые сервисы турнира — от серверов и систем хранения данных до ИИ-платформ, рабочих станций, мобильных устройств и облачных решений.

Впервые столь масштабный набор технологий на столь значимом мероприятии предоставила одна компания. Это позволило создать единую, надежную и максимально эффективную цифровую экосистему для крупнейшего спортивного события в мире.

— Чемпионат мира 2026 года стал самым масштабным в истории FIFA. Какие задачи стояли перед Lenovo?

— Это действительно беспрецедентный проект. В турнире впервые приняло участие 48 национальных сборных, а аудитория чемпионата превысила 6 миллиардов человек. При такой нагрузке отказоустойчивость становится критически важной. Все системы должны работать непрерывно, независимо от количества пользователей, объема передаваемых данных или сложности процессов. Именно поэтому FIFA доверила Lenovo построение технологической инфраструктуры турнира.

Наша задача заключалась в том, чтобы технологии оставались практически незаметными для зрителей, но при этом обеспечивали бесперебойную работу всего чемпионата.

— Сегодня невозможно говорить о технологиях без искусственного интеллекта. Какую роль ИИ сыграл на чемпионате мира?

— Искусственный интеллект стал одним из ключевых элементов турнира. Он использовался как для внутренних процессов FIFA, так и для создания совершенно нового опыта для болельщиков. Одним из самых интересных решений стало FIFA AI Pro — интеллектуальная платформа, которая анализирует миллионы игровых событий и более двух тысяч различных метрик. Благодаря ей каждая команда получит доступ к глубокому анализу матчей практически сразу после их завершения. Фактически мы сделали передовую спортивную аналитику доступной для всех участников чемпионата, а не только для крупнейших футбольных федераций.

— Что изменилось для обычных болельщиков?

— Болельщики увидели футбол совершенно по-новому. Одной из наиболее интересных разработок стали цифровые ИИ-аватары футболистов. На основе трехмерного сканирования игроков создаются максимально точные цифровые модели, которые позволят гораздо лучше визуализировать спорные игровые моменты. Кроме того, зрители смогли увидеть матч глазами арбитра благодаря технологии Referee View. Искусственный интеллект стабилизирует изображение, значительно снижая вибрацию камеры, благодаря чему создается ощущение полного присутствия на поле. Все эти технологии сделали просмотр матчей значительно более интерактивным и информативным.

— Многие считали, что Lenovo будет отвечать и за систему VAR. Это действительно так?

— Нет, это распространенное заблуждение. За систему VAR отвечает компания Hawk-Eye — официальный технологический партнер FIFA в области судейских технологий.

Роль Lenovo заключалась в другом. Мы создали высокоточные трехмерные цифровые модели футболистов, которые используются при визуализации решений судей. Кроме того, наши рабочие станции ThinkStation применялись для ускорения обработки данных системы определения офсайдов. Другими словами, технологии Hawk-Eye определяли положение «вне игры», а Lenovo обеспечивала максимально точное цифровое представление игроков, которое затем видели миллиарды зрителей.

— Помимо ИИ, какие еще технологии Lenovo использовались во время чемпионата?

— Практически весь портфель наших решений. Это ноутбуки ThinkPad, рабочие станции ThinkStation, планшеты, серверные платформы, системы хранения данных, облачная инфраструктура Hybrid AI, а также смартфоны Motorola, которые также являются частью глобального партнерства с FIFA. Наши решения использовались организаторами турнира, судьями, медиацентрами, телевизионными вещателями и многими другими участниками чемпионата.

— Насколько сложна инфраструктура такого турнира?

— Это один из самых сложных IТ-проектов в мире. Технологии Lenovo были развернуты на всех 16 стадионах чемпионата, а также в Международном вещательном центре (IBC) в Далласе и главном Центре управления технологиями FIFA в Майами. Фактически мы создали единую цифровую платформу, объединяющую спортивные объекты, вещательные центры, операционные службы и многочисленные сервисы турнира в единую систему.

— Большое внимание сегодня уделяется концепции Smart Stadium. Как Lenovo реализовала ее совместно с FIFA?

— Мы также развиваем интеллектуальные стадионы, где технологии помогают не только организаторам, но и самим болельщикам. Речь идет о цифровой навигации, интеллектуальных центрах управления, системах мониторинга безопасности, логистике потоков зрителей и других сервисах, которые делают пребывание на стадионе более комфортным.

Кроме того, для следующего чемпионата мира среди женщин мы продолжаем развивать концепцию цифровых двойников спортивных объектов, позволяющих моделировать различные сценарии работы стадионов еще до начала соревнований.

— Lenovo также сотрудничает с Formula 1. Насколько похожи проекты F1 и FIFA?

— Их объединяет одно — огромная ответственность. И Formula 1, и чемпионат мира по футболу — это события мирового масштаба, где технологии должны работать абсолютно безотказно. Для Lenovo это возможность показать, что современные вычислительные платформы, искусственный интеллект и гибридная инфраструктура способны обеспечивать работу самых сложных проектов в мире.

— Какой главный вывод можно сделать из этого партнерства?

— Мы давно говорим о том, что искусственный интеллект становится не отдельной технологией, а основой цифровой трансформации практически любой отрасли. Спорт сегодня — одно из лучших подтверждений этой тенденции. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал крупнейшей площадкой, где миллиарды людей смогли увидеть, как искусственный интеллект, современные вычисления и цифровая инфраструктура работают в реальном времени. И для Lenovo большая честь быть компанией, которая помогает создавать эту новую технологическую реальность.