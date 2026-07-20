«Цифровая идентичность становится основным уровнем управления безопасностью и ИИ»

Компания Ping Identity является одним из мировых лидеров в области управления цифровой идентичностью и безопасного доступа. Решения компании используются тысячами организаций по всему миру для защиты учетных записей сотрудников, клиентов и партнеров, реализации концепции Zero Trust, а также построения современных систем аутентификации и авторизации. В последние годы Ping Identity активно развивает направления децентрализованной идентичности, проверяемых цифровых учетных данных (Verifiable Credentials) и безопасности ИИ-агентов, которые становятся важной частью цифровой экономики.

О том, как меняется роль цифровой идентичности в эпоху искусственного интеллекта, почему традиционные методы управления доступом уже не отвечают современным угрозам и какие перспективы компания видит на рынке Азербайджана, мы поговорили с директором канала Ping Identity Кристофером Джонсоном (Christopher Johnson).

— Цифровая идентичность стала одной из самых обсуждаемых тем в сфере кибербезопасности и цифровой трансформации. Как Ping Identity видит развитие цифровой идентичности в ближайшие 3-5 лет?

— Цифровая идентичность перестанет быть вспомогательной функцией и станет основным уровнем управления безопасностью, пользовательским опытом и операциями, основанными на искусственном интеллекте. Мы ожидаем, что оценка идентичности будет происходить непрерывно и с учетом контекста, а не только в момент входа в систему. Организации будут принимать решения о предоставлении доступа в режиме реального времени на основе уровня риска, поведения пользователя, состояния устройства и намерений. Кроме того, понятие цифровой идентичности выйдет за рамки сотрудников и клиентов и будет распространяться на партнеров, устройства и ИИ-агентов, которые должны проходить аутентификацию, авторизацию и управление с четко определенной ответственностью.

— Многие организации сталкиваются со сложностью поиска баланса между безопасностью, конфиденциальностью и удобством пользователей. Как добиться этого без потери доверия клиентов?

— Ключевой подход заключается в отказе от универсальных мер безопасности в пользу адаптивных сценариев, основанных на оценке риска. Для действий с низким уровнем риска взаимодействие должно оставаться быстрым и удобным, тогда как при повышенном риске необходимо применять дополнительные проверки, например, усиленную аутентификацию или дополнительные механизмы подтверждения личности. Одновременно организации укрепляют доверие пользователей, когда минимизируют избыточный сбор данных, предоставляют людям больше контроля над собственной информацией и делают прозрачность и согласие пользователей частью клиентского опыта, а не формальностью.

— Как искусственный интеллект меняет ландшафт угроз в сфере управления идентичностью?

— Искусственный интеллект влияет на ситуацию сразу с двух сторон: он помогает защитникам быстрее реагировать на угрозы, но одновременно позволяет злоумышленникам значительно масштабировать методы обмана. Мы наблюдаем растущую необходимость различать доверенных ИИ-агентов, традиционные средства автоматизации и вредоносных ботов, поскольку многие существующие механизмы защиты не были рассчитаны на такой уровень автономности и скорости действий. Поэтому безопасность идентичности должна смещаться ближе к моменту выполнения операций, когда каждое действие может быть проверено, авторизовано и зафиксировано в режиме реального времени, а не считаться безопасным только потому, что ранее была установлена пользовательская сессия.

— Ping Identity активно продвигает концепции децентрализованной идентичности и верифицируемых учетных данных. Почему, на ваш взгляд, эти технологии становятся все более важными для бизнеса и государственных структур?

— Их значение растет потому, что они помогают решить проблему доверия: как надежно подтверждать личность и характеристики человека, раскрывая при этом минимальный объем персональных данных. Проверяемые цифровые учетные данные позволяют организациям и государственным структурам выпускать криптографически защищенные документы, которые пользователи могут хранить в цифровых кошельках и предоставлять выборочно, раскрывая только необходимую информацию. Для бизнеса это означает снижение уровня мошенничества, уменьшение затрат на повторную проверку данных и улучшение пользовательского опыта. Для государственных органов это открывает возможности для безопасного доступа граждан к электронным услугам, усиления защиты конфиденциальности и создания совместимых цифровых экосистем доверия.

— Как организациям повысить прозрачность и восстановить доверие после крупных киберинцидентов и утечек данных?

— Доверие восстанавливается благодаря реальной ответственности, а не только публичным заявлениям. Организации должны открыто сообщать о произошедшем, объяснять, какие данные были затронуты, какие меры безопасности усиливаются и каким образом будет предотвращено повторение подобных инцидентов. На практике это означает повышение прозрачности аудита, реализацию принципа минимально необходимых привилегий, постоянную проверку доверия и предоставление клиентам большего контроля над использованием и распространением их данных идентичности.

— Сегодня многие эксперты говорят о непрерывной верификации и архитектуре Zero Trust. Как эти подходы меняют традиционные системы управления идентификацией и доступом?

— Они превращают IAM (Identity and Access Management) из модели контрольной точки в модель непрерывного принятия решений. Традиционные системы часто ограничивались однократной аутентификацией пользователя и последующим предоставлением широкого доступа в рамках сессии или периметра. Подходы Zero Trust и непрерывной верификации исходят из того, что уровень доверия может измениться в любой момент, поэтому доступ должен регулярно пересматриваться на основе таких факторов, как состояние устройства, поведение пользователя, местоположение и сигналы риска. В результате организации получают более гибкую и точную систему авторизации без опоры на статические предположения.

— ИИ-агенты и автономные ИИ-системы становятся одним из главных технологических трендов. Как бизнесу готовиться к будущему, в котором ИИ-агенты будут действовать от имени пользователей и организаций?

— Бизнесу необходимо начать рассматривать каждого ИИ-агента как полноценную управляемую нечеловеческую цифровую идентичность, а не как скрытое расширение учетной записи человека. Каждый агент должен иметь собственную идентичность, строго ограниченные права доступа, делегированные полномочия, механизмы управления жизненным циклом и полную возможность аудита. Для операций высокого риска следует предусматривать подтверждение со стороны человека или дополнительные этапы проверки. Кроме того, организациям нужны механизмы контроля во время выполнения операций, которые оценивают действия агента в режиме реального времени, а не только факт его успешного входа в систему. Компании, которые начнут подготовку уже сейчас, окажутся в значительно более выгодном положении для безопасного масштабного внедрения ИИ.

— Какие наиболее распространенные ошибки допускают компании при построении стратегии защиты цифровой идентичности?

— Одной из самых серьезных ошибок является восприятие идентичности как узкоспециализированного IТ-проекта, а не как корпоративного уровня доверия. Еще одна ошибка — чрезмерная зависимость от статических учетных данных, широких привилегий и концепции периметра безопасности в условиях, когда угрозы развиваются в режиме реального времени. Мы также видим, что многие организации создают ненужные сложности для легитимных пользователей, применяя универсальные меры контроля вместо адаптивной безопасности, учитывающей контекст. Кроме того, компании по-прежнему недостаточно инвестируют в защиту идентичности партнеров, клиентов и нечеловеческих сущностей, хотя именно эти направления становятся важными источниками как рисков, так и бизнес-возможностей.

— Насколько важно развитие партнерской экосистемы для Ping Identity на развивающихся рынках? По каким критериям компания выбирает локальных партнеров и интеграторов?

— Партнеры находятся в центре нашей стратегии и позволяют нам обеспечивать рост на развивающихся рынках. Они не только обладают локальной экспертизой, но и помогают развивать региональные компетенции по внедрению решений, обеспечивая максимальный уровень успеха для наших клиентов. Мы ищем партнеров, которые глубоко понимают сферу цифровой идентичности и осознают ее критическую роль в современном мире, где идентичность лежит в основе практически всех цифровых процессов. Такие компании выступают доверенными консультантами для заказчиков, поэтому мы крайне серьезно относимся к выбору партнеров.

— Какие планы у Ping Identity на рынке Азербайджана? Какие отрасли и возможности компания считает наиболее перспективными в регионе?

— Мы рассматриваем Азербайджан как очень перспективный рынок, особенно с точки зрения развития через партнерскую сеть. Это высокоразвитый рынок, которому необходимы передовые технологии для цифрового будущего. Практически все отрасли, взаимодействующие с клиентами через цифровые каналы или предоставляющие сервисы своим сотрудникам, нуждаются в современных решениях по управлению идентичностью. Поэтому наш интерес охватывает широкий круг направлений. На таких рынках, как Азербайджан, мы планируем сочетать региональные программы развития спроса с сильными локальными партнерскими отношениями, уделяя особое внимание крупным корпоративным проектам в области защиты сотрудников, клиентов, партнеров и противодействия мошенничеству.

— Нормативное регулирование в сфере кибербезопасности и цифровой идентичности быстро развивается во всем мире. Как Ping Identity адаптирует свою стратегию к региональным требованиям и особенностям различных рынков?

— Мы объединяем глобальную платформу, основанную на открытых стандартах, с локализованным подходом к развитию бизнеса и маркетингу. Различные регионы требуют разных моделей выхода на рынок, учета местных требований и отраслевой специфики, даже если общая стратегия остается единой. На практике это означает адаптацию решений под такие факторы, как требования GDPR, NIS2, DORA, ожидания в сфере конфиденциальности, национальные инициативы цифровой идентичности и отраслевые требования к доверию, сохраняя при этом совместимость решений и свободу выбора для клиентов.

— Что будет определять по-настоящему надежную экосистему цифровой идентичности в эпоху искусственного интеллекта?

— Такая экосистема будет строиться на трех ключевых принципах: проверяемой идентичности, непрерывной авторизации и ответственности за действия. Она должна одинаково эффективно поддерживать людей, партнеров, устройства и ИИ-агентов, опираясь на сильную аутентификацию, принцип минимальных привилегий, прозрачность, согласие пользователей и возможность аудита. Успешными окажутся те организации, которые смогут доказать, кто или что совершает действие, проверить допустимость этого действия в конкретный момент времени и сохранить доверие пользователей благодаря защите конфиденциальности, контролю и четкой ответственности.

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