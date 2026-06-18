MONT TECH провела в Ленкорани партнерскую встречу с участием Kaspersky, VMware и Microsoft

12-13 июня дистрибьютор MONT TECH организовал выездное партнерское мероприятие в Lankaran Springs Hotel, собрав представителей ведущих IT-компаний и партнеров со всего Азербайджана. В течение двух дней участники встречи обсуждали актуальные тенденции в области информационной безопасности, виртуализации, облачных технологий и искусственного интеллекта, а также обменивались опытом и идеями по развитию бизнеса.

Открывая мероприятие, руководство MONT TECH приветствовало гостей и поблагодарило партнеров за многолетнее сотрудничество. Было отмечено, что подобные встречи позволяют не только познакомиться с новыми технологиями и решениями мировых вендоров, но и укрепить профессиональные связи в неформальной обстановке.

Деловую программу открыло выступление менеджера по продуктам компании Kaspersky Евгении Лагутиной, посвященное развитию экосистемы Kaspersky Symphony XDR. Спикер рассказала о последних обновлениях платформы, новых возможностях для обнаружения и расследования инцидентов, а также о том, как меняются подходы к построению современной системы кибербезопасности.

По словам Евгении Лагутиной, сегодня заказчики нуждаются не просто в отдельных средствах защиты, а в единой платформе, которая позволяет централизованно контролировать события безопасности, автоматизировать реагирование на угрозы и сокращать нагрузку на специалистов.

«Мы говорим уже не про набор отдельных продуктов, а про единую платформу, которая объединяет все необходимые функции и предоставляет пользователю единый интерфейс для мониторинга, расследования и реагирования», — отметила она.

Отдельное внимание было уделено развитию XDR-направления, интеграции различных инструментов безопасности и использованию глобальной экспертизы Kaspersky для оперативного выявления новых угроз.

Продолжил программу территориальный менеджер по работе с клиентами компании MBCOM, которая управляет бизнесом Broadcom в Африке, СНГ и Грузии, странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке, Мамед Алиев, представивший обзор текущего состояния экосистемы VMware и стратегических изменений после перехода компании под управление Broadcom.

В ходе выступления были рассмотрены вопросы лицензирования, развития партнерской сети и дальнейшего позиционирования решений VMware на региональных рынках. Спикер рассказал о новых подходах к работе с партнерами и изменениях в продуктовой линейке.

«Сегодня фокус делается на партнерах, которые инвестируют в компетенции и активно развивают направление VMware. Именно такие компании становятся ключевыми участниками экосистемы», — подчеркнул Мамед Алиев.

Большой интерес аудитории вызвало выступление менеджера по развитию бизнеса Microsoft Азада Искендерова, посвященное возможностям Microsoft Copilot и развитию решений на базе искусственного интеллекта. Выступавший отметил, что за последние месяцы интерес заказчиков к инструментам генеративного ИИ значительно вырос, а Microsoft активно развивает экосистему Copilot, интегрируя ее в привычные корпоративные сервисы Microsoft 365.

«Все данные и запросы, которые используются в Microsoft Copilot, остаются внутри инфраструктуры заказчика. Для бизнеса это один из ключевых факторов при внедрении технологий искусственного интеллекта», — отметил спикер.

Участники обсудили реальные сценарии использования Copilot для повышения продуктивности сотрудников, автоматизации рутинных задач и работы с корпоративными данными.

После завершения официальной части гости смогли продолжить общение в более свободной атмосфере. Вечером состоялся гала-ужин, сопровождаемый развлекательной программой и конкурсами, что стало отличной возможностью для неформального общения между партнерами, представителями вендоров и командой MONT TECH. Завершился день дискотекой и различными активностями на территории отеля, включая боулинг, караоке и бильярд.

Второй день мероприятия был посвящен отдыху и нетворкингу. Участники конференции отправились на экскурсию по живописным местам Ленкоранского района. В программу вошли посещение озера Ханбулан и знаменитых чайных плантаций — одних из главных природных достопримечательностей региона.

Партнерская встреча в очередной раз подтвердила стремление MONT TECH развивать партнерскую экосистему вокруг ведущих мировых технологических брендов, создавая площадку для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов рынка и знакомства с новыми возможностями для бизнеса.