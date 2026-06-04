12,2-дюймовый планшет Asus Pad получил Tandem OLED-экран

Спустя девять лет компания Asus вернулась на рынок Android-планшетов, представив на выставке Computex 2026 новую модель среднего уровня под лаконичным названием Pad (T3201). Рама планшета выполнена из магналия (сплав алюминия и магния), а задняя панель — из фибергласса (пластик, армированный стекловолокном). Благодаря этим материалам, гаджет получил небольшой вес.

Главной особенностью Asus Pad стал экран, выполненный по технологии Tandem OLED: двуслойная конструкция панели, которая призвана увеличить яркость, контрастность и энергоэффективность. Подобные экраны используются в дорогих моделях, но еще не встречались в устройствах среднего класса. Характеристики дисплея: 12,2-дюймовая панель с разрешением 2800×1840 пикселей, соотношением сторон 13,7:9, частотой 144 Hz и яркостью 600 нит. Заявлен 100% охват цветовой гаммы Display P3, также имеется сертификация TÜV Rheinland.

В основе планшета лежит 4-нм процессор Media TekDimensity 8300 с графикой Mali-G615. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Поддерживаются карты microSD объемом до 1 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В оснащение устройства также входит поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, аудиосистема из четырех динамиков, 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры. Планшет совместим со стилусом Asus Pen 2.0 и Bluetooth-клавиатурами. Используется операционная система Android 16. Прошивка включает ИИ-инструмент GlideX для подключения к ПК, функцию Circle to Search и доступ к сервисам на базе Google Gemini. Габариты и вес: 271,1 х 182,4 х 6,5 мм, 523 гр.

Цены и дата начала продаж Asus Pad будут объявлены позже.