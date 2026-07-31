AzInTelecom подвёл итоги деятельности за первое полугодие 2026 года

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, объявило результаты, достигнутые в сфере цифровых услуг за первые шесть месяцев 2026 года.

По итогам первого полугодия число организаций, пользующихся облачными услугами компании, достигло 247. Из них 140 являются представителями частного сектора. Одновременно число организаций, мигрировавших в рамках проекта «Правительственное облако», предусматривающего размещение информационных систем государственных структур в единой и безопасной инфраструктуре, составило 147.

Положительная динамика также наблюдалась в использовании другого ключевого продукта компании — цифровой подписи нового поколения SİMA. Общее количество загрузок мобильного приложения SİMA İmza достигло 7 миллионов. Число зарегистрированных в приложении пользователей составило 4,5 миллиона. Количество партнерских организаций, использующих решения SİMA, увеличилось до 139.

В отчётный период Суперкомпьютерный центр, начавший работу в прошлом году, продолжил поддерживать реализацию проектов, требующих применения технологий искусственного интеллекта и высокой вычислительной мощности. В настоящее время возможностями Центра пользуются шесть различных организаций.

Система регистрации мобильных устройств «AzInTelecom» продолжила работу по выявлению и предотвращению регистрации ввезённых в Азербайджан мобильных устройств с использованием поддельных IMEI-кодов. По итогам проведённых мероприятий статус «клон» был присвоен 73 056 IMEI-кодам.

ООО «AzInTelecom» и в дальнейшем будет содействовать ускорению цифровой трансформации страны, расширению доступности современных технологических решений и развитию безопасной цифровой экосистемы.