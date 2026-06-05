R.I.S.K. Company, Ping Identity и iIT Distribution обсудили в Баку современные подходы к защите цифровой идентичности

2 июня в ресторане Dukkan Khatai в Баку состоялся закрытый ужин «Ping Identity: Securing the Digital Identity Era», организованный R.I.S.K. Company совместно с iIT Distribution при поддержке мирового лидера в области управления цифровой идентичностью — Ping Identity.

Мероприятие собрало руководителей и специалистов по информационной безопасности, представителей корпоративного сектора и государственных организаций для обсуждения актуальных вопросов защиты цифровых идентичностей, управления доступом и внедрения концепции Zero Trust.

В условиях стремительной цифровой трансформации, активного перехода организаций в облачные среды и распространения гибридных форматов работы цифровая идентичность становится новым периметром безопасности. Если раньше основное внимание уделялось защите сетевой инфраструктуры, то сегодня ключевым вопросом становится контроль того, кто получает доступ к корпоративным ресурсам, когда и на каких основаниях.

В рамках мероприятия эксперты Ping Identity представили современные подходы к построению систем Identity and Access Management (IAM), рассказали о возможностях многофакторной аутентификации (MFA), технологии единого входа (SSO), а также практических сценариях внедрения архитектуры Zero Trust для защиты сотрудников, партнеров и клиентов организаций.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения баланса между высоким уровнем безопасности и удобством пользовательского опыта. Участники обсудили, каким образом современные платформы управления идентичностью позволяют снизить риски компрометации учетных записей, повысить устойчивость бизнеса к киберугрозам и одновременно обеспечить бесшовный доступ пользователей к необходимым сервисам.

«Сегодня цифровая идентичность становится фундаментом корпоративной кибербезопасности. Защита учетных записей, управление доступом и реализация принципов Zero Trust уже являются не задачами будущего, а необходимостью для организаций, которые стремятся обеспечить устойчивое развитие и безопасную цифровую трансформацию», — отметили организаторы мероприятия.

Помимо технологической части, участники получили возможность обменяться практическим опытом внедрения решений по управлению доступом и обсудить ключевые вызовы, с которыми сталкиваются организации в Азербайджане и регионе в сфере защиты цифровых идентичностей.

По мнению организаторов, открытый диалог между заказчиками, экспертным сообществом и ведущими технологическими компаниями играет важную роль в развитии национальной экосистемы информационной безопасности. Проведенное мероприятие стало очередным шагом на пути популяризации современных практик Identity Security и Zero Trust в Азербайджане.

Компания Ping Identity является одним из ведущих мировых поставщиков решений в области цифровой идентичности и безопасности доступа. Технологии компании помогают организациям обеспечивать безопасный и удобный доступ к цифровым ресурсам для сотрудников, клиентов и партнеров, поддерживая стратегии цифровой трансформации и соответствие современным требованиям информационной безопасности.