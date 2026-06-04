Epic Games Store дарит своим пользователям Songs of Conquest и Rogue Waters

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Songs of Conquest и Rogue Waters. Акция действует до 11 июня в 20:00 по бакинскому времени.

Songs of Conquest — пошаговая фэнтези-стратегия с ролевыми элементами, вдохновленная культовой серией Heroes of Might and Magic. Игроки возьмут под свое командование могущественных магов-полководцев, будут строить города, нанимать армии и сражаться в пошаговых тактических боях.

Rogue Waters — тактическая пошаговая стратегия с элементами roguelike в сеттинге темного пиратского фэнтези. В роли капитана Каттера игрокам предстоит собирать команду, управлять кораблем и участвовать в глубоких тактических боях, чтобы отомстить безжалостным военно-морским силам.

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На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной инди-игра The Ouroboros King.