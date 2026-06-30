Qualcomm yeni Snapdragon prosessorlarının təqdimat tarixini açıqladı

Qualcomm hər il keçirilən Snapdragon Summit 2026 konfransının tarixini rəsmi şəkildə elan edib. Tədbir 22–24 sentyabr tarixlərində Havay adalarında baş tutacaq və şirkətin yeni nəsil prosessorlarının təqdimatı ilə yadda qalacaq.
Konfrans çərçivəsində Snapdragon 8 Elite Gen 6 və Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro flaqman çiplərinin təqdim ediləcəyi gözlənilir. Məlumata görə, bu prosessorlar Qualcomm-un 2 nm texnoloji prosesinə keçidini simvolizə edəcək.
Şayiələrə əsasən, təqdim olunacaq yeniliklər bununla məhdudlaşmayacaq. Bəzi mənbələr Qualcomm-un 3 nm texnoloji prosesində hazırlanmış yeni Snapdragon Pro platformasını, eləcə də hazırda Reality Elite kod adı ilə tanınan yeni platformanı da nümayiş etdirə biləcəyini iddia edir.
Ekspertlərin fikrincə, builki təqdimatın əsas mövzularından biri təkcə məhsuldarlıq artımı deyil, həm də yeni çiplərin qiyməti olacaq. Komponentlərin bahalaşması yeni SoC-lərin və onların istifadə olunacağı smartfonların qiymətinə birbaşa təsir göstərə bilər.