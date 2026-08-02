Azercell продолжает поддерживать развитие молодых талантов в сфере информатики

Сборная Азербайджана успешно выступила на 10-й Европейской юниорской олимпиаде по информатике (European Junior Olympiad in Informatics, EJOI 2026), которая проходила с 24 по 30 июля в Каунасе (Литва), завоевав три бронзовые медали.

В этом году в олимпиаде приняли участие 100 школьников из 25 стран. Бронзовыми призерами стали ученик 9-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Тунджай Пашаев, ученик 9-го класса Бакинского лицея с химико-биологическим уклоном Махмуд Исалы и ученик 9-го класса средней школы № 3 города Гёйчай Вагиф Абдуллаев.

Азербайджан принимает участие в Европейской юниорской олимпиаде по информатике с 2017 года. За это время национальная сборная завоевала в общей сложности 18 медалей, включая 4 серебряные и 14 бронзовых, подтверждая высокий уровень подготовки молодых программистов страны.

Подготовка школьников к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках совместной программы ООО «Azercell Telecom», Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Института образования. Инициатива направлена на развитие алгоритмического мышления и практических навыков программирования, подготовку учащихся к международным интеллектуальным соревнованиям, а также поддержку и развитие молодых талантов в сфере информационных технологий.

Последовательно инвестируя в образовательные инициативы, Azercell содействует развитию цифровых компетенций молодежи, формированию кадрового потенциала страны и воспитанию нового поколения специалистов, способных успешно представлять Азербайджан на международной арене.