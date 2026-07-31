Kioxia представила корпоративные SSD-накопители стандарта PCIe 6.0

Компания Kioxia представила корпоративные SSD-накопители серии CM10 с интерфейсом PCIe 6.0, которые предназначены для центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. В составе накопителей используются фирменные 322-слойные чипы флеш-памяти BiCS FLASH TLC 10-го поколения.

Серия Kioxia CM10 будет доступна в форматах E3.S, E1.S и 2,5 дюйма. Емкость накопителей варьируется от 1,6 до 61,44 Tb в зависимости от модели и форм-фактора. Kioxia предложит версии SSD с высокой интенсивностью чтения, рассчитанные на одну полную перезапись в день (1 DWPD), а также модели смешанного назначения, рассчитанные на три полные перезаписи в день (3 DWPD). По заявлению производителя, серия CM10 обеспечивает до 92% более высокую скорость последовательного чтения и до 85% более высокую скорость случайного чтения по сравнению с предыдущей серией CM9. При этом компания пока не раскрыла полные характеристики скорости передачи данных и значения IOPS.

Модели E3.S и E1.S толщиной 9,5 мм поддерживают прямое жидкостное охлаждение через холодную пластину (cold-plate). Они также могут работать с традиционным воздушным охлаждением. По словам Kioxia, версии с жидкостным охлаждением предназначены для высокоплотных ИИ-систем, где производительность SSD и температурные ограничения могут влиять на конфигурацию серверов. Накопители поддерживают PCIe 6.0, NVMe 2.1 и некоторые компоненты спецификации Open Compute Project Datacenter NVMe SSD Specification 2.7. Также заявлена поддержка технологии NVMe Flexible Data Placement. Среди функций безопасности предусмотрены самошифрующиеся накопители, поддержка стандарта FIPS 140-3, механизм аттестации SPDM 1.4, а также постквантовая криптография, рекомендованная стандартом CNSA 2.0.

Kioxia заявляет, что серия накопителей CM10 поддерживает архитектуру NVIDIA CMX, которая использует флеш-память для расширения доступной иерархии памяти за пределы памяти графического процессора. Накопители предназначены для задач ИИ-инференса и хранения контекстного кэша моделей с большим количеством параметров и увеличенным контекстным окном.

Исключением в линейке является 2,5-дюймовая версия CM10. Эта модель использует интерфейс PCIe 5.0 и более старую память BiCS FLASH TLC восьмого поколения.

В настоящее время Kioxia уже начала поставки накопителей CM10 отдельным партнерам в рамках программы предварительного тестирования.