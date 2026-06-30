Red Magic Gaming Pad 5 Pro — флагманский мини-планшет с системой жидкостного охлаждения

Компания ZTE провела в Китае презентацию флагманского компактного игрового планшета Red Magic Gaming Pad 5 Pro. В сравнении с прошлогодней моделью он получил ряд заметных улучшений. Главным нововведением стала жидкостная система охлаждения, которая используется в последних флагманских смартфонах бренда. Планшет стал заметно лучше, но существенно дороже.

Red Magic Gaming Pad 5 Pro оснащен 9,06-дюймовым OLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 2400х1504 пикселя, соотношением сторон 16:10, высокой частотой обновления 185 Hz, максимальной яркостью 1100 нит и поддержкой HDR10. Для минимизации задержки сенсорного ввода используется контроллер Synaptics с частотой отклика до 2000 Hz.

В основе планшета лежит флагманский 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840, который работает в паре с игровым сопроцессором Red Core R4. Для оптимизации производительности используется обновленный движок Red Magic CUBE Engine 3.0. Для охлаждения компонентов планшета была внедрена обновленная система Magic Cooling с жидким металлом и испарительной камерой, а также миниатюрным пьезоэлектрическим насосом. По данным компании, это позволяет снизить температуру процессора примерно на 8 °C и повысить общую эффективность теплоотвода почти на треть. Планшет может предложить 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Набор камер не изменился: основная на 13 Мп (OmniVision OV13B10, 1/3″), фронтальная на 9 Мп (OmniVision OV08X40, 1/5.7″).

Емкость аккумулятора увеличилась незначительно — до 8300 мАч (+100 мАч). Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. ZTE пошла по стопам Lenovo и установила в планшет сразу два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, как в Legion Y700. Благодаря этому можно выбирать удобное подключение в зависимости от ориентации устройства или одновременно заряжать его и выводить картинку на внешний экран. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, симметричные стереодинамики 1227, два линейных вибромотора 0815 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. SIM и карты памяти нет. Габариты и вес: 207.1 x 134.2 x 6.9 мм, 363 гр. Работает планшет на базе Android 16 с оболочкой RedMagic OS 11.5.

Цены на планшет Red Magic Gaming Pad 5 Pro: 12/256 Gb — $735, 16/512 Gb — $885, 16 Gb/1 Tb — $1030. На выбор доступны черная и серебристая расцветки корпуса. Устройство уже поступило в продажу в Китае.