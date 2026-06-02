spot_img
3 июня, 2026
ДомойТехнологииHardwareNvidia показала «эталонную платформу» человекоподобного робота Isaac GR00T

Nvidia показала «эталонную платформу» человекоподобного робота Isaac GR00T

Nvidia Isaac GR00T

Компания Nvidia на Computex 2026 показала эталонную платформу Isaac GR00T с открытым исходным кодом. Платформа, предназначенная для академических исследований и ускорения разработки человекоподобных роботов, разрабатывалась в сотрудничестве с китайской компанией Unitree Robotics.

В состав Isaac GR00T входит конструкция робота YuShu H2 Plus, тактильная пятипальцевая кисть Sharpa Wave, вычислительная платформа Nvidia Jetson AGX Thor T5000 и LLM для мультизадачного обучения. Такой подход унифицирует процесс разработки и помогает быстрее перейти от запуска робота к развитию его навыков и проверке в реальных условиях.

Высота робота составляет около 1,8 метра, вес — примерно 68 кг. Корпус робота обладает 31 степенью свободы, а пятипальцевые кисти Sharpa Wave дают еще 22 степени свободы для выполнения точных манипуляций. Исполнительные механизмы рук способны развивать крутящий момент до 120 Н·м, ног — до 360 Н·м, а масса поднимаемого роботом груза может варьироваться в диапазоне от 7 до 15 кг. Стереоскопическая камера в голове робота обладает углом обзора 140 градусов по горизонтали и 102 градуса по вертикали, а дополнительные камеры в запястьях позволят более точно выполнять мелкие манипуляции.

В основе робота лежит 14-ядерная платформа NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 и 128 Gb унифицированной памяти с суммарным энергопотреблением до 130 Вт. Емкость аккумулятора составляет 15 Ач, что дает приблизительно 3 часа работы без подзарядки. Функция дистанционной аварийной остановки мгновенно и безопасно обесточивает приводы робота при возникновении нештатной ситуации.

Профильное ПО для разработчиков скоро появится на ресурсах GitHub и Hugging Face, а непосредственно поставки аппаратного обеспечения в виде эталонного робота Unitree обещает начать в конце 2026 года. Цена пока не объявлена.

Предыдущая статья
Intel представил серию серверных процессоров Xeon 6+ (Clearwater Forest)
Следующая статья
Президент Азербайджана подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,766ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»