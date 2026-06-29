Представлены флагманские наушники Vivo TWS 5 Pro с поддержкой передачи аудио по Wi-Fi

Кроме складного смартфона X Fold6 компания Vivo представила флагманские наушники TWS 5 Pro. Модель получила обновленную систему шумоподавления, поддержку передачи аудио без потерь по Wi-Fi и возможность одновременного подключения к нескольким устройствам.

В Vivo TWS 5 Pro используется независимый Hi-Fi ЦАП и гибридная акустическая система с 11-мм динамическим драйвером. Заявлен частотный диапазон от 16 Hz до 60 kHz. Передача аудио по Wi-Fi без потерь осуществляется на скорости до 4,6 Мбит/с, а это значит меньшее сжатие, больше деталей и более четкая подача. Особенно это заметно на качественных записях. К примеру, LDAC в максимальном режиме передает данные со скоростью 990 кбит/с — почти в пять раз медленнее. Предусмотрены режим пространственного звучания и адаптивная настройка звука под пользователя и контент.

Предусмотрена система из четырех микрофонов с дополнительным костным датчиком, а заявленный уровень активного шумоподавления достигает 60 дБ. Во время телефонных звонков эффективность шумоподавления заявлена на уровне 100 дБ. Также реализован игровой режим с задержкой 42 мс. Пользователям доступны несколько предустановленных звуковых профилей для разных сценариев использования.

В обычном режиме воспроизведения музыки наушники способны проработать до 11 часов, а с передачей звука по Wi-Fi — до 5 часов. С учетом кейса общая автономность достигает 50 часов. Есть поддержка быстрой зарядки: 5 минут хватает на более чем 2 часа работы. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Наушники могут одновременно работать сразу с тремя устройствами, что позволяет быстро переключаться между смартфоном, планшетом и компьютером без повторного подключения. Есть защита от воздействия пыли и влаги по стандарту IP54. Поддерживается Bluetooth 5.4, кодеки AAC, SBC, LDAC и LC3.

Vivo TWS 5 Pro уже доступны в черном и белом цветах корпуса. Цена в Китае составляет $147. О глобальном релизе информации пока нет.