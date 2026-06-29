Складной смартфон Vivo X Fold6 получил 200 Мп камеру Zeiss и аккумулятор на 7000 мАч

Компания Vivo представила в Китае флагманский складной смартфон нового поколения — X Fold6. Аппарат получил обновленный дизайн, мощную аппаратную платформу, передовые возможности фотосъемки и емкий аккумулятор.

Модель имеет дизайн с закругленными углами и металлической 2,5D-рамкой. Улучшенный шарнирный механизм из прочных композитных материалов позволил сделать складку в месте сгиба внутреннего дисплея практически незаметной.

Vivo X Fold6 оснащен внутренним 8,02-дюймовым экраном Samsung M14 и внешним 6,51-дюймовым BOE Q11. Обе панели выполнены по технологии AMOLED LTPO с частотой обновления от 1 до 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Остальные характеристики дисплеев: внутренний — разрешение 2504 × 2312 пикселей (424 ppi), соотношение сторон 4:3 и ШИМ-частота 1920 Hz; внешний – разрешение 2528 × 1120 пикселей (424 ppi), соотношение сторон 21.31:9 и ШИМ-частота 2160 Hz. Обе панели получили сертификацию TÜV Rheinland и поддержку минимальной яркости до 1 нит для комфортного использования в темноте.

В основе смартфона лежит флагманский 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, дополненный фирменным коммуникационным чипом Vivo для улучшения стабильности связи и работы Wi-Fi. Процессор адаптирован для функций многозадачности и искусственного интеллекта, а пиковая производительность нейропроцессора выросла на 111% по сравнению с чипом предыдущего поколения. Используются передовые стандарты памяти LPDDR5X и UFS 4.1.

Vivo X Fold6 получил систему камер с оптикой Zeiss, которая уменьшает блики и ореолы в сложных условиях освещения. В основную тройную камеру входит главный датчик на 200 Мп (Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, OIS, CIPA 4.5), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.05, ЭФР 16 мм, автофокус) и перископный объектив на 50 Мп (Sony LYT-602, 1/1.95″, f/2.57, ЭФР 70 мм, OIS, оптический зум 3х, CIPA 4.5). Поддерживается установка внешнего объектива Vivo Zeiss второго поколения с ЭФР 200 мм. За обработку изображений отвечает фирменный чип Vivo V3+. Фронтальная камера (по одной в каждом экране) имеет разрешение 20 Мп (f/2.4).

Аппарат оснащен полутвердотельным аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 40 Вт. В оснащение Vivo X Fold6 также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Аппарат получил защиту в соответствии со степенями IP5X, IPX8 и IPX9, а также устойчивость к низким температурам — до -20 °C. Работает смартфон на базе Android 16 с OriginOS 6 Fold – это специальная версия фирменной оболочки с упором на повышение продуктивности пользователя в рабочих задачах за счет расширенных возможностей многооконности и множества ИИ-функций. Но большинство функций не будут работать вне Китая.

Цены на Vivo X Fold6: 12/256 Gb — $1175, 12/512 Gb — $1325, 16/512 Gb — $1475, 16 Gb/1 Tb — $1620. Версия Folding Professional Image Set (с внешним объективом Vivo Zeiss): Blue Hole (16 Gb/1 Tb) — $1765, Black Gold (16 Gb/1 Tb) — $1810. Палитра расцветок включает 4 варианта: синий, белый, черный и черный с золотыми акцентами. Задняя панель синего варианта выполнена из стекла, а трех других – из пластика. Продажи Vivo X Fold6 в Китае стартуют 1 июля. Ожидается, что позже устройство выйдет на европейский рынок.