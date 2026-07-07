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TWS-наушники Nothing Ear (3a) получили встроенный диктофон на 32 Mb для записи звонков

Nothing Ear (3a)

Помимо смартфона Phone (4b), компания Nothing представила беспроводные наушники Ear (3a). Они получили яркие расцветки, передовые возможности в работе со звуком, а также хорошую автономность. Зарядный футляр выполнен в округлой форме, на нем появился светодиодный индикатор 1 × 3, который показывает уровень заряда, статус подключения и другую полезную информацию.

Nothing Ear (3a)

Nothing Ear (3a) оснащены 12 мм динамическими драйверами с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Hz. Поддерживаются кодеки LDAC, AAC, SBC, а также статичное пространственное аудио и встроенный эквалайзер. Есть сертификация по стандарту Hi-Res. Шесть встроенных микрофонов (три на каждом наушнике) служат для работы активного шумоподавления (ANC) на уровне 45 дБ в частотном диапазоне от 40 до 5000 Hz. Также есть режим прозрачности и ENC-алгоритмы для фильтрации голоса собеседника в режиме гарнитуры.

Инновацией стала функция Audio Snapshot — наушники оснащены собственной памятью на 32 Mb, благодаря чему они способны записывать локальное аудио (например, чью-то речь) продолжительностью до одной минуты. Это позволит не прикасаться к смартфону, чтобы включать диктофон отдельно. Голосовые заметки можно позже синхронизировать с приложением Nothing. Также поддерживается локальная запись телефонных разговоров продолжительностью до двух часов. Все звонки можно будет расшифровать в текстовый формат. Покупатели наушников получат 120 минут расшифровки в месяц, а остальное время — за подписку.

По заявлению Nothing, от одной зарядки наушники проработают до 10 часов без ANC и до 6 часов с ним. С учетом ресурса футляра — 42 и 25 часов соответственно. Быстрая зарядка дает около часа прослушивания за 5 минут. Наушники работают по протоколу Bluetooth 6.0 и поддерживают одновременное сопряжение с двумя устройствами. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Nothing Ear (3a) предлагаются в черном, белом, желтом и розовом цветах по цене $99. В комплекте идут силиконовые насадки размера XS.

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