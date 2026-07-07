TWS-наушники Nothing Ear (3a) получили встроенный диктофон на 32 Mb для записи звонков

Помимо смартфона Phone (4b), компания Nothing представила беспроводные наушники Ear (3a). Они получили яркие расцветки, передовые возможности в работе со звуком, а также хорошую автономность. Зарядный футляр выполнен в округлой форме, на нем появился светодиодный индикатор 1 × 3, который показывает уровень заряда, статус подключения и другую полезную информацию.

Nothing Ear (3a) оснащены 12 мм динамическими драйверами с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Hz. Поддерживаются кодеки LDAC, AAC, SBC, а также статичное пространственное аудио и встроенный эквалайзер. Есть сертификация по стандарту Hi-Res. Шесть встроенных микрофонов (три на каждом наушнике) служат для работы активного шумоподавления (ANC) на уровне 45 дБ в частотном диапазоне от 40 до 5000 Hz. Также есть режим прозрачности и ENC-алгоритмы для фильтрации голоса собеседника в режиме гарнитуры.

Инновацией стала функция Audio Snapshot — наушники оснащены собственной памятью на 32 Mb, благодаря чему они способны записывать локальное аудио (например, чью-то речь) продолжительностью до одной минуты. Это позволит не прикасаться к смартфону, чтобы включать диктофон отдельно. Голосовые заметки можно позже синхронизировать с приложением Nothing. Также поддерживается локальная запись телефонных разговоров продолжительностью до двух часов. Все звонки можно будет расшифровать в текстовый формат. Покупатели наушников получат 120 минут расшифровки в месяц, а остальное время — за подписку.

По заявлению Nothing, от одной зарядки наушники проработают до 10 часов без ANC и до 6 часов с ним. С учетом ресурса футляра — 42 и 25 часов соответственно. Быстрая зарядка дает около часа прослушивания за 5 минут. Наушники работают по протоколу Bluetooth 6.0 и поддерживают одновременное сопряжение с двумя устройствами. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Nothing Ear (3a) предлагаются в черном, белом, желтом и розовом цветах по цене $99. В комплекте идут силиконовые насадки размера XS.