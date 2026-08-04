Nothing выпустил CMF Clip Pro — свои первые наушники в форм-факторе клипс

Суббренд CMF, принадлежащий Nothing, представил наушники открытого типа Clip Pro. Это первые наушники экосистемы компании, выполненные в новомодном формате клипс (Clip-on / C-bridge). Модель использует трехточечный зажим с титановой дужкой внутри, вместо одной как у других производителей, мягко обхватывая ухо. Благодаря этому нагрузка распределяется равномерно, а не давит в одном месте. Вес каждого наушника составляет 6,5 гр.

CMF Clip Pro оснащены 10,8-мм динамическими драйверами с двумя магнитами и поддерживают технологию Ultra Bass Technology, которая, как отмечает производитель, усиливает низкие частоты без заметных искажений верхнего диапазона. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, есть сертификация Hi-Res Audio.

Через приложение Nothing X осуществляется управление системой звукоизоляции, которая сводит к минимуму утечку звука в окружающее пространство, не изменяя качество звучания для владельца. Систему звукоизоляции в настройках можно отключить, оптимизировать только для звонков или для звонков и музыки сразу.

Зарядный кейс оснащен умным колесиком Smart Dial — с его помощью можно регулировать громкость, управлять воспроизведением, звонками и активными режимами. На самих наушниках есть физические кнопки. За качество звука при разговоре отвечает блок обработки голоса (VPU) и система из четырех микрофонов, фильтрующих окружающий шум, в том числе шум ветра.

Время автономной работы наушников достигает 10 часов, а вместе с кейсом — до 36 часов. Быстрая зарядка за 10 минут дает 4 часа работы. Clip Pro подключаются через Bluetooth 5.4 и поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. Имеется игровой режим с низкой задержкой. Корпус наушников имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

CMF Clip Pro поступят в продажу 15 августа по цене $99. Доступные цвета: коралловый (Coral), светло-серый (Light Gray) и темно-серый (Dark Gray).