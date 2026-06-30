Представлен субфлагманский смартфон Redmi K90 Ultra

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi K90 Ultra. Аппарат, который преподносится как игровой, возглавляет линейку K90, но на деле является практически копией Redmi K90 Max. Отличие состоит только в модели процессора.

Redmi K90 Ultra оснащен 12-битным 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем (TCL M10) с разрешением 1,5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 480 Hz (3500 Hz в играх), частота ШИМ – 2560 Hz. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 7i. Заявлена поддержка технологий DC Dimming, HDR10+ и Dolby Vision. Рамка корпуса смартфона — алюминиевая.

В основе аппарата лежит почти двухлетней давности 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite (вероятно для снижения цены). Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb постоянной памяти UFS 4.1. Также используется вспомогательный фирменный процессор D2 для обработки масштабирования изображения с помощью ИИ и интерполяции кадров в играх. Система активного охлаждения с вентилятором диаметром 18,1 мм, которая в паре с испарительной камерой площадью 6000 мм² способна обеспечить высокую производительность устройства во время активных игровых сессий.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1,68, 1/1,55″, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2). Есть поддержка записи видео 8K/30fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп. Аккумулятор емкостью 8550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, обратную проводную на 22,5 Вт, а также обходную зарядки. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, два слота nano-SIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, равнозначные стереодинамики с настройкой Bose, линейный вибромотор по оси X и защита по стандартам IP66/68/69. Габариты и вес: 162,91 х 77,93 х 8,18 мм, 227 гр. Работает аппарат под управлением Android 16 (HyperOS 3).

Цены на Redmi K90 Ultra: 16/256 Gb — $420, 12/512 Gb —$495, 16/512 Gb —$525. Цветовая палитра включает голубую, серую и черную расцветки. Смартфон уже поступил в продажу в Китае.