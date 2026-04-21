Redmi K90 Max – первое устройство бренда с системой активного охлаждения

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K90 Max. Это игровая модель с акцентом на производительность и автономность. Аппарат построен на топовом 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9500, дополненным фирменным графическим чипом D2, служащим для повышения качества изображения.

Главной особенностью Redmi K90 Max является встроенная система активного охлаждения с вентилятором диаметром 18,1 мм, которая в паре с испарительной камерой площадью 6000 мм² способна обеспечить высокую производительность устройства во время активных игровых сессий. По данным производителя, система способна снижать температуру на 10 градусов всего за 100 секунд, а уровень шума при максимальной нагрузке не превышает 32 дБ. Это первый смартфон Xiaomi с системой активного охлаждения. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем M10 с разрешением 1,5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 480 Hz (3500 Hz в играх). Заявлена поддержка технологии DC Dimming, HDR10+ и Dolby Vision. В экран встроен ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев. Набор камер очень простой. В основную входит датчик на 50 Мп (f/1,68, 1/1,55″, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2). Есть поддержка записи видео 8K/30fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 8550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и реверсную проводную зарядку на 22,5 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C, симметричные стереодинамики с настройкой Bose и защита IP66/68/69. Габариты и вес: 162,91 х 77,93 х 8,18 мм, 227 гр. Работает аппарат под управлением Android 16 (HyperOS 3).

Цены на Redmi K90 Max в Китае: от $513 за версию с 12/256 Gb памяти до $733 за версию с 16 Gb/1 Tb. Доступные расцветки корпуса — серебристая, синяя и черная.