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1 июля, 2026
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ИИ-заметки в Google Meet стали доступны для обычных пользователей

Google Meet

Функция «Take notes for me» (Сделай заметки за меня) в сервисе видеоконференций Google Meet, которая ранее была привилегией исключительно для клиентов из сферы образования и корпоративных пользователей Google Workspace, теперь доступна для обычных пользователей. Для использования ИИ-заметок уже не обязательно иметь корпоративный аккаунт, но функция остается премиальной. Воспользоваться новым инструментом могут подписчики тарифов Google AI Pro и AI Ultra.

В основе инструмента лежит нейросеть Gemini, которая работает в фоновом режиме. Функция позволяет автоматизировать процесс протоколирования, избавляя участников от необходимости отвлекаться на ручной ввод текста. Gemini транскрибирует беседу, а затем формирует структурированное резюме, список решений и список дальнейших задач. Все сгенерированные заметки и полные стенограммы автоматически сохраняются в формате Google Docs в облачном хранилище Google Drive пользователя. После окончания встречи пользователь также получает электронное письмо, содержащее краткое резюме и список определенных ИИ задач. Для обеспечения прозрачности все участники встречи получают уведомление о том, что ведется автоматическая запись и транскрипция.

Активировать помощника можно нажатием на иконку карандаша в верхней части окна Google Meet или через настройки в разделе «Записи встреч». На данное время функция поддерживает английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский языки, но только один язык одновременно.

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