В Азербайджане запретят регистрацию в соцсетях пользователям младше 16 лет

На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса был обсужден проект изменений, предложенных в Кодекс об административных проступках, законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации». Согласно проекту, в Азербайджане устанавливаются требования к регистрации пользователей на социальных сетевых платформах. Создание персональных цифровых аккаунтов для лиц, не достигших 16-летнего возраста, будет запрещено. Перечень платформ будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

При создании персонального цифрового аккаунта провайдер должен обеспечить последовательное применение следующих технических способов контроля возрастного ограничения:

декларирование пользователем своего возраста;

подтверждение заявленного возраста, а также получение согласия законного представителя пользователя в возрасте от 16 до 18 лет на создание персонального цифрового аккаунта посредством предоставления данных банковской карты, адреса электронной почты и номера мобильного телефона.

При определении возраста пользователя провайдер сможет применять иные технические способы, не предусмотренные законом, при наличии согласия органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, если они не приводят к ограничению прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и законами Азербайджана, и не противоречат требованиям нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей, государственной тайны, персональных данных и информационной безопасности. Если в результате проверки будет установлено, что пользователю исполнилось 16 лет или больше, создание персонального цифрового аккаунта будет разрешено.

Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в персональном цифровом аккаунте пользователя в возрасте 16-18 лет, а также время использования платформы будут контролироваться его законным представителем. Для осуществления такого контроля провайдер обязан обеспечить на платформе необходимый функционал.

Кроме того, провайдер обязан регулярно анализировать поведение пользователя на социальной платформе и при возникновении обоснованных сомнений в достоверности заявленного возраста проводить повторную проверку. Если будет установлено нарушение возрастных требований, доступ пользователя к персональному цифровому аккаунту должен быть незамедлительно ограничен.

Отмечается, что закон вступит в силу через 12 месяцев после дня его официального опубликования.