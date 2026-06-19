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19 июня, 2026
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Первые две части Call of Duty: Black Ops появятся в июле на PS4 и PS5

Call of Duty: Black Ops

Студия Treayarch сообщила, что Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II выйдут на PS4 и PS5. Над переизданиями работает компания Iron Galaxy, известная по портам для ПК, включая Uncharted: Legacy of Thieves Collection и The Last of Us Part II Remastered. В прошлом году она выпустила сборник ремейков Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Шутеры будут доступны с одиночной кампанией, мультиплеером и зомби-режимом. Релиз Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II на PS4 и PS5 ожидается в июле. Точная дата пока неизвестна.

Call of Duty: Black Ops вышла в 2010 году, первая часть подсерии рассказывала об Алексе Мейсоне. Call of Duty: Black Ops II — в 2012. Сюжет развивается в 1980-х годах и 2025 году, рассказывая историю Дэвида Мейсона. Оба шутера были на PS3, но на более новых консолях Sony, в отличие от Xbox, они не поддерживались.

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