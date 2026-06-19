Adobe добавила в пакет Creative Cloud ИИ-ассистента Firefly

Компания Adobe внедрила ИИ-ассистента Firefly во всю экосистему Creative Cloud. Он представляет собой единый чат с поддержкой естественного языка, который координирует рабочие процессы и автоматизирует рутину в различных приложениях пакета.

«Теперь у каждого творческого специалиста есть агент, способный помочь в выполнении задач во всех приложениях и на всех платформах, где они работают», — заявил представитель Adobe. Обновление уже доступно в публичных бета-версиях нескольких программ: Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, Frame.io.

Основные возможности ИИ-ассистента Firefly:

Управление процессами. Координация задач между программами, предложение дальнейших действий и ответы на вопросы по функционалу приложений;

Работа с видео (Premiere Pro и After Effects). Автоматический поиск ключевых моментов в интервью и расстановка маркеров на таймлайне;

Обработка в Photoshop. Умное удаление/добавление объектов, смена фона, адаптация размеров холста под разные платформы и реорганизация слоев;

Дизайн (Illustrator и InDesign). Автоматическая группировка слоев, проверка макетов на отсутствие нужных шрифтов, а также применение стилистических изменений ко всему документу;

Генерация бренд-буков. Создание логотипов и фирменных цветовых палитр на основе текстового описания стиля бренда.

Кроме того, ИИ-ассистент поддерживает подключение ChatGPT, Claude и Microsoft Copilot, а также позволяет создавать продуктовые видео из фотографий и раскадровки.