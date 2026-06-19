Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять прямо из виджета, не открывая приложение

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят новый виджет для главного экрана, который позволит отправлять голосовые сообщения, не открывая приложения, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новый виджет был обнаружен в последней бета-версии WhatsApp для Android v2.26.24.2. По умолчанию он будет иметь размер 3 × 1, но можно установить и другой. Чтобы начать запись голосового сообщения пользователь должен нажать на виджет, а по завершении останется выбрать, кому его отправить.

Кроме того, будет предусмотрена возможность отсылать голосовое сообщение нескольким контактам или всем сразу. Сейчас отправить его в приложении можно только одному контакту или в один групповой чат, а остальным придется пересылать.

Когда появится новый виджет для широкой аудитории пока не сообщается.