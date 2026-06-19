spot_img
19 июня, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложенияГолосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять прямо из виджета, не открывая...

Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять прямо из виджета, не открывая приложение

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят новый виджет для главного экрана, который позволит отправлять голосовые сообщения, не открывая приложения, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новый виджет был обнаружен в последней бета-версии WhatsApp для Android v2.26.24.2. По умолчанию он будет иметь размер 3 × 1, но можно установить и другой. Чтобы начать запись голосового сообщения пользователь должен нажать на виджет, а по завершении останется выбрать, кому его отправить.

Кроме того, будет предусмотрена возможность отсылать голосовое сообщение нескольким контактам или всем сразу. Сейчас отправить его в приложении можно только одному контакту или в один групповой чат, а остальным придется пересылать.

Когда появится новый виджет для широкой аудитории пока не сообщается.

Предыдущая статья
Опубликованы системные требования Gears of War: E-Day
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,760ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»